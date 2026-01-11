Milei aterriza en Jesús María para conectar con las masas

La jornada del próximo 16 de enero será recordada por ser la primera visita oficial de Javier Milei al interior del país en 2026, en un escenario vibrante como el anfiteatro José Hernández de Jesús María, en el marco de la emblemática "noche del Chaqueño".

Este evento no solo marca el retorno del presidente a una provincia clave en su ascenso político, sino que también subraya su apuesta por la conexión directa con el pueblo, contrastando así con los tradicionales actos en Buenos Aires.

Un Vínculo Renovado con Córdoba

La llegada de Milei a Córdoba viene a consolidar un vínculo que se reafirmó durante su reciente visita el 12 de diciembre, cuando llevó adelante un «tour de la gratitud» tras su éxito en las elecciones legislativas de octubre. Durante esa ocasión, reconoció a Gabriel Bornoroni como su principal aliado en la provincia, un figura clave en su gestión.

Expectativas en Aumento

Gabriel Bornoroni ha expresado su confianza en que el presidente será recibido con entusiasmo por el público, afirmando que Milei tiene un aprecio especial por Córdoba y que esto será evidente durante su visita.

Operativo de Seguridad en Marcha

El operativo de seguridad para el evento ha sido meticulosamente planeado. Desde la Casa Militar se ha estipulado que, aunque se garantice la protección del presidente, también se permita su interacción con los asistentes, evitando un aislamiento innecesario.

Un Evento de Gran Impacto Político

El ambiente político se encuentra al rojo vivo con esta visita, que marca el inicio de un año crucial de cara a las elecciones ejecutivas de 2027. Desde el círculo de Bornoroni se destaca el alto interés de legisladores y autoridades locales por estar presentes en este evento de gran visibilidad.

Festival y Cambio de Enfoque

Una de las cuestiones más interesantes será la postura del presidente frente al festival que acoge este evento. A pesar de sus críticas anteriores a la financiación estatal de festivales populares, Jesús María podría convertirse en una excepción, debido a su considerarse un festival con impacto positivo en la región.

La Contraposición con el Gobernador

La visita también abrirá un espacio para debatir sobre la postura del gobernador Martín Llaryora, defensor de la financiación estatal en festivales, que considera estos eventos fundamentales para el turismo y el empleo local. La obra pública reciente, que mejora la conexión entre Córdoba y Jesús María, será otro punto de conversación clave durante el encuentro.

Con una agenda repleta de expectativas y una puesta en escena única, la llegada de Javier Milei a Córdoba promete ser un evento que definirá no solo el inicio del año político, sino también el rumbo del país hacia el 2027.