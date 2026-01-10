Howlin’ Wolf: El audaz blusero que conquistó al mundo tras una infancia difícil y con el respaldo de los Rolling Stones

El 10 de enero de 2026 se conmemoran 50 años de la partida de Howlin’ Wolf, un ícono del blues que logró llevar la esencia del Delta del Mississippi al vibrante sonido eléctrico de Chicago. Su energía desbordante y su talento inigualable continúan resonando en el mundo musical.

Howlin’ Wolf, nacido Chester Burnett en 1910, es recordado no solo por su voz inconfundible, sino también por su capacidad para cautivar a las multitudes con performas electrizantes. Apodado “Lobo Aullador”, su estilo singular transformó la música del Delta, fusionándola con la modernidad de Chicago.

El impacto de un maestro del blues

Artista por excelencia, Howlin’ Wolf ofrecía shows llenos de fuerza que dejaban a la audiencia en éxtasis. Ted Goia, en su obra Blues, la música del Delta del Mississippi, destaca su habilidad para crear atmósferas carnavalescas en sus presentaciones. Comparado con contemporáneos como Muddy Waters y B.B. King, Wolf poseía una electricidad sin igual, capaz de generar experiencias inolvidables para su público.

Infancia y luchas personales

A pesar de su fama, la vida de Wolf estuvo marcada por la adversidad. Creció en un entorno de trabajo duro y privaciones en el Mississippi, enfrentándose a castigos y carencias. A la edad de 13 años, logró escapar del abusivo hogar de su tío abuelo, comenzando así su largo camino hacia el estrellato.

Las raíces de su música

Desde muy joven, Wolf mostró un interés por la música y comenzó a tocar la armónica a los 15 años, y la guitarra poco después, mostrando un talento innato. Su estilo fue influenciado por íconos del blues como Charley Patton y Blind Lemon Jefferson, quienes dejaron una marca indeleble en su música.

Un giro en su carrera

Tras servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde la discriminación y las dificultades personales marcaron sus años, Wolf regresó al circuito musical en 1948. Formó su banda, los Houserockers, y su música comenzó a resonar en clubes de Memphis y Chicago, donde cultivó una reputación que lo acompañaría durante toda su carrera.

Un hito en Chicago

En Chicago, Howlin’ Wolf se convirtió en un pionero del blues eléctrico, dándole a la música un enfoque fresco y emocionante. Con su voz potente, temas como Smokestack Lightning y Little Red Rooster capturaron la esencia del blues y la ampliaron a nuevas audiencias, incluyendo a las míticas bandas de rock de la época.

Reconocimientos y legado

Wolf siguió cosechando éxitos, e incluso los Rolling Stones lo celebraron en 1965, llevándolo a la televisión y ampliando su fama. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse en los años 70, enfrentando severos problemas que le llevaron a ausentarse de los escenarios.

Un adiós conmovedor

Su última actuación tuvo lugar en noviembre de 1975, dejando a la audiencia con recuerdos imborrables. Falleció el 10 de enero de 1976 tras complicaciones de salud, dejando un legado perdurable en el mundo de la música. Indiscutiblemente, Howlin’ Wolf es un referente del blues, cuya influencia se siente hasta el día de hoy en múltiples géneros musicales.