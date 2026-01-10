Gustavo Neffa aplaude el pago de USD 4.200 millones: ‘El Gobierno cumplió su promesa’

El Gobierno Argentino Cumple con un Pago Clave: ¿Apertura a los Mercados Internacionales?

El director de Research for Traders, Gustavo Neffa, conversó con Canal E sobre el reciente pago de 4.200 millones de dólares, un movimiento que podría transformar la estrategia financiera del país y abrir las puertas a nuevos recursos en los mercados internacionales.

Las Fuentes de Financiamiento Reveladas

Neffa explicó que la ejecución del pago fue posible gracias a varias fuentes de financiamiento. “Los fondos provienen, en primer lugar, de las privatizaciones de cuatro centrales eléctricas y en segundo lugar, del mecanismo de repos”, detalló, destacando que este último representa más de 3.000 millones de dólares, una suma sustancial para enfrentarse a las obligaciones actuales.

Impacto del Contexto Internacional en los Costos Financieros

El experto señaló que el costo financiero de la deuda se vio beneficiado por un entorno internacional favorable. “El spread se basa en la tasa de rendimiento de Estados Unidos, que ha ido disminuyendo. Es importante mencionar que en el último cuatrimestre de 2025, el país del norte recortó su tasa de interés en tres ocasiones”, añadió Neffa.

Retos del Riesgo País y la Estrategia del Gobierno

A pesar de los avances, el riesgo país sigue siendo un desafío. Neffa aseguró que “el Gobierno esperaba que este indicador estuviese por debajo de los 500 puntos en este momento”. Según él, la situación ocurre principalmente debido a la vulnerabilidad de las reservas del Banco Central, un aspecto crítico para los inversores.

El economista también mencionó que la administración ha reformulado su enfoque: “Con el camino electoral despejado, el Gobierno decidió acumular reservas y elevar el techo de la banda cambiaria, lo que ha comenzado a cambiar las expectativas del mercado”. En este contexto, el objetivo debería ser acumular entre 10.000 y 15.000 millones de dólares.

Perspectivas para 2026: Exportaciones y Beneficios del Petróleo

De cara al futuro, Neffa anticipa un escenario más positivo en el ámbito externo. “El próximo año será crucial; las exportaciones se verán impulsadas gracias a Vaca Muerta y la recuperación de los precios del petróleo, especialmente en relación con la situación de Venezuela”, concluyó.