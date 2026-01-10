El Martes 13: Mitos, Miedos y Hábitos a Evitar

En la cultura popular, el martes 13 es considerado un día de mala suerte que muchos prefieren evitar para actividades cruciales, como casarse o embarcarse. Pero, ¿de dónde proviene esta creencia y qué prácticas se asocian a este día?

El martes 13 ha sido históricamente un día temido por muchos, especialmente aquellos que creen en la influencia negativa de la suerte. Según la comunicadora Frida Anais Godínez Garza, autora del libro La superstición en la vida cotidiana: orígenes en el miedo, esta ansiedad proviene de la idea de que algunas acciones pueden alterar favorable o desfavorablemente el destino.

Las Raíces de la Mala Suerte del Martes 13

La superstición sobre el número 13 tiene raíces profundas en diversas culturas. En la tradición cristiana, está relacionada con la Última Cena, donde 13 personas se sentaron a la mesa, siendo Judas, el traidor, el 13.º invitado. Esta asociación negativa ha permeado a lo largo de los siglos.

Creencias Escandinavas Acerca del 13

En la mitología escandinava, el número 13 también carga con una fuerte connotación negativa. Según la leyenda, Loki, el dios del engaño, fue el 13.º invitado a un banquete de dioses, lo que resultó en la muerte de Balder, uno de los dioses más queridos. Este evento consolidó la reputación desfavorable del número en la cultura.

Actividades que Muchos Evitan en Martes 13

El Matrimonio: Un Riesgo Mayor

Uno de los mitos más conocidos dice que casarse en un martes 13 puede traer conflictos, infidelidades o separaciones. Esta superstición es la base del refrán: “En martes 13, ni te cases ni te embarques”.

Evitar Viajes y Asientos Malditos

Los supersticiosos comúnmente esquivan viajes en este día, prefiriendo no aceptar asientos con el número 13 o vuelos que lo incluyan. La creencia es que estas decisiones pueden traer consigo un destino desafortunado.

Cambiar de Hogar y Otros Riesgos

Para muchos, mudarse, iniciar un proyecto o firmar contratos importantes resulta un desafío en martes 13. La consigna habitual es posponer tales decisiones «por si acaso».

Consejos para Dejar de Lado la Superstición

Para alejar la mala suerte, algunos optan por pequeñas prácticas: comenzar el día con el pie derecho, no cruzarse con un gato negro o evitar romper espejos son algunas de las creencias populares.

¿Qué es la Triscaidecafobia?

La triscaidecafobia es el miedo irracional hacia el número 13. Este término se deriva del griego «treis» (tres), «kai» (y) y «deka» (diez), junto a «fobia», que significa miedo. Para quienes la padecen, el martes 13 puede ser un día particularmente angustiante.