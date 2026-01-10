Vigilia Nocturna en Venezuela: Exigen Libertad para Prisioneros Políticos

Las familias de líderes opositores, activistas y periodistas encarcelados en Venezuela realizan vigílias nocturnas en demanda de la liberación de sus seres queridos, tras el comienzo de las liberaciones por parte del Gobierno.

Luz de Esperanza en Medio de la Incertidumbre

En una emotiva muestra de apoyo, familiares se congregan frente a diversas cárceles del país, encendiendo velas como símbolo de esperanza. Las vigilias han tenido lugar en lugares emblemáticos, como El Helicoide, sede del servicio de inteligencia y centro de detención en Caracas, así como en la prisión de Rodeo I en Guatire.

Frustración ante la Falta de Información

Los asistentes expresan su descontento por la escasez de información oficial y el lento avance en las prometidas liberaciones. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, había anunciado la liberación de un «número significativo» de detenidos, pero sin detallar cuántos serían.

Realidad Lejana de las Promesas

A pesar del optimismo inicial, un informe de la ONG Foro Penal revela que solo nueve personas han sido liberadas hasta ahora, representando apenas el 1% de los detenidos políticos en el país, donde se estima que hay 811 presos políticos.

Tenciones Internacionales

En un contexto más amplio, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado que las liberaciones se realizaron a solicitud de su gobierno, elogiando la gestión de la administración de Rodríguez. Sin embargo, las familias continúan esperando con incertidumbre a las puertas de las prisiones, sin una lista oficial de nombres de los liberados.