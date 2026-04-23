Hoy se Esperan Ráfagas de Viento que Superarán los 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional revela un panorama climático agitado para Comodoro Rivadavia y Rada Tilly en este 23 de abril. Con ráfagas de viento que alcanzarán hasta 106 km/h y temperaturas que fluctuarán a lo largo del día, es fundamental estar preparado para las inclemencias.

Detalles del Pronóstico para Hoy

En la madrugada, se registrará una mínima de 12 grados, marcada por vientos intensos que oscilarán entre los 98 y 106 km/h. Con el avance de la mañana, la temperatura ascenderá a 14 grados, mientras que el viento persistirá en ráfagas de 79 a 87 km/h, todo bajo un cielo con nubosidad variable.

La tarde traerá una máxima de 19 grados, manteniendo un cielo parcialmente nublado y viento en la misma gama de intensidades. Por la noche, la temperatura descenderá a 13 grados, y la inestabilidad del viento seguirá siendo una constante.

Perspectiva para el Viernes

El día 24 de abril se anticipa un leve descenso en las temperaturas, con mínimas de 6 grados y máximas que no superarán los 13 grados. Las ráfagas iniciales de viento alcanzarán 78 km/h, pero se suavizarán hacia la noche.

Condiciones en la Zona Cordillerana

Las condiciones climáticas en Chubut serán desigual durante el día. En la zona cordillerana, se esperan precipitaciones y ráfagas intensas, mientras que en la costa, las temperaturas serán más amables y el cielo se mantendrá despejado.

Inestabilidad y Lluvias en Esquel

En Esquel, la madrugada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 7 grados. Hacia la tarde y noche, se incrementará la inestabilidad, con probabilidades de lluvias aisladas. Se prevén ráfagas de viento de hasta 97 km/h, mientras que la máxima no superará los 13 grados.

Clima Soleado en Trelew

Trelew disfrutará de una madrugada y mañana con cielo parcialmente nublado. Las condiciones mejorarán hacia la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 21 grados. El viento alcanzará ráfagas de 70 a 78 km/h, reduciéndose progresivamente a lo largo del día.

Estabilidad en Puerto Madryn

La ciudad de Puerto Madryn presentará un clima más estable durante gran parte del jueves, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán hasta 22 grados desde una mínima de 5 grados. Las ráfagas de viento serán moderadas, oscilando entre 51 y 59 km/h principalmente en horas de la tarde y noche.