Bitcoin en el aire: Crece su precio a pesar de la caída en la actividad de la red

Bitcoin Rompe Barreras: Alcanza los U$S 77.500 a Pesar de la Caída en su Actividad

Bitcoin ha superado la notable cifra de los U$S 77.500 en un nuevo repunte, impulsado principalmente por la inversión institucional, mientras que la actividad en su red se encuentra en niveles mínimos no vistos en casi diez años.

Un Aumento Impulsado por Inversionistas Institucionales

El reciente ascenso del Bitcoin (BTC) ha sorprendido a muchos, especialmente cuando se contrasta con la disminución de la actividad en su red, que ha caído a mínimos registrados por última vez en 2018, según informes de CryptoSlate y CryptoRank.

Este fenómeno ha desdibujado la conexión habitual entre el precio del activo y su actividad en la blockchain, una métrica que históricamente ha dado pistas sobre la salud del mercado.

El Cambio en el Motor del Mercado

La dinámica del mercado parece haber cambiado, con el impulso de la demanda institucional superando al tradicional interés de los inversores minoristas. Entre las acciones notables, la empresa Strategy adquirió 34.164 BTC por U$S 2.540 millones, mientras Morgan Stanley lanzó su ETF de Bitcoin, comprando 430 BTC en su inicio.

La creciente importancia de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos ha reforzado a Wall Street como el principal comprador, acumulando miles de millones en activos bajo gestión. Esto ha alterado significativamente la dinámica de compra, donde muchas adquisiciones institucionales se llevan a cabo dentro de sistemas de custodia, evitando así las transacciones visibles en la blockchain pública.

Una Desconexión Inusual entre Precio y Uso

La divergencia entre el precio y la actividad en la red plantea dudas sobre modelos analíticos que correlacionaban el uso activo de Bitcoin con aumentos sostenidos en su valor. La menor involucración del inversor minorista puede tener un doble efecto: por un lado, podría reducir la volatilidad; por el otro, deja al mercado vulnerable ante la posibilidad de que el impulso institucional se detenga sin un apoyo orgánico sólido.

En un escenario donde los inversores institucionales, como BlackRock y Fidelity, optan por mantener su Bitcoin dentro de sistemas de custodia, la red experimenta una desconexión que se traduce en un uso orgánico mínimo. A pesar del reciente auge en el precio, la red de Bitcoin ha comenzado a parecerse a un «pueblo fantasma».