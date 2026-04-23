Dante Gebel se reúne con líderes de la CGT y Llaryora para planificar 2027

El pastor evangélico Dante Gebel ha reavivado los rumores sobre su posible candidatura presidencial en 2027 tras intensos encuentros políticos. Su conexión con distintos sectores podría marcar un cambio significativo en el panorama argentino.

Encuentros Clave con Líderes Sindicales

Dante Gebel ha estado en contacto con importantes figuras políticas y sindicales, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su intención de postularse. Entre los referentes con los que ha dialogado se encuentran Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), junto con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Visibilidad en Medios y Entrevistas.

En las últimas horas, Gebel fue entrevistado por el periodista Luis Novaresio en A24, aumentando su presencia mediática. Fuentes cercanas al pastor informan que “Dante está muy motivado y seguirá manteniendo un perfil como outsider”, sin criticar abiertamente al actual presidente, Javier Milei.

Consolidación Argentina: El Espacio que Busca Apoyar su Candidatura

El 31 de diciembre de 2025, se lanzó “Consolidación Argentina”, un movimiento político y social con el objetivo de fortalecer una eventual candidatura presidencial de Gebel. El evento, al que asistieron más de 200 personas de diversos sectores, buscó crear una estructura que respalde su liderazgo en el futuro político del país.

Referentes que Respaldan la Iniciativa

Entre los asistentes se destacaron figuras como Eugenio Casielles, exintegrante de La Libertad Avanza, y Cristian Jerónimo (CGT), quienes resaltaron la importancia de un liderazgo que integre diferentes pensamientos para crear oportunidades. En sus intervenciones, enfatizaron la necesidad de una dirección responsable y organizada.

Análisis de un Nuevo Ciclo Político

El mensaje del evento fue claro: “Consolidación Argentina” tiene el propósito de preparar las condiciones necesarias para que Gebel asuma el liderazgo con un proyecto sólido que responda a las necesidades del momento histórico que atraviesa el país. La presentación de este nuevo espacio es un indicio de que se está gestando una alternativa seria en el ámbito político argentino.