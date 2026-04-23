Nacha Guevara sufre accidente y debió cancelar su estreno teatral: ¡Entérate de lo sucedido!

La popular artista Nacha Guevara ha anunciado que el esperado estreno de "Nacha & Favero en el Cervantes" se cancelará temporalmente tras sufrir un accidente en su hogar.

A pocas horas de su debut junto a Alberto Favero en el icónico Teatro Cervantes, Nacha Guevara compartió con sus seguidores un desafortunado incidente que le impide presentar la obra. La actriz confirmó que ha sufrido una fractura en uno de sus dedos del pie derecho, lo que la obligó a posponer el espectáculo.

Un debut inesperadamente afectado

La noticia sorprendió a sus fanáticos, quienes esperaban ansiosos la llegada del espectáculo. A través de una publicación en Instagram, Guevara explicó los motivos de la cancelación: “La obra será reprogramada”, comunicó, dejando a muchos con la incertidumbre sobre el futuro de las funciones.

Detrás del accidente

En su comunicado, Nacha relató que durante los ensayos surgieron complicaciones con el espacio escénico. «Cuando el piano de cola y la escenografía fueron montados, empezamos a tener algunas dificultades», mencionó la artista. Lo que parecía ser una simple revisión del escenario se tornó en un dolor inesperado cuando, tras regresar a casa, tuvo un accidente mientras organizaba muebles.

Los detalles de la lesión

“Me llevé un mueble por delante y me fracturé el dedo del pie. No es una fractura grave, pero requiere tres semanas de reposo necesario para sanar”, contó Guevara, enfatizando que caminar en esas condiciones no es viable para actuar en un escenario.

El Teatro Cervantes se pronuncia

El Teatro Cervantes también emitió un comunicado oficial: «Por motivos de fuerza mayor, el espectáculo ‘Nacha & Favero en el Cervantes’ será reprogramado. Informaremos las nuevas fechas oportunamente», expresaron a través de sus redes sociales.

Un mensaje sincero a sus seguidores

Guevara no tardó en disculparse con su audiencia y el dedicado equipo del teatro: “Lamento mucho esto, pero no hay otra salida. Todos estamos muy apenados por lo sucedido. Estamos haciendo planes para reprogramar y comunicarlo pronto”, sostuvo con sinceridad.

Finalizando su mensaje, la artista compartió un poco sobre su estado: “Ahora debo estar con la pierna en alto unos días. Ya me duele un poco menos; es un dolor indescriptible, pero va mejorando. Agradezco a todos por su apoyo y les pido que no se preocupen por rumores”, concluyó.

Un período de recuperación

Este no es el primer percance de salud que enfrenta la talentosa intérprete. En septiembre de 2024, tuvo que someterse a una operación para colocarle un stent, evidenciando que su trayectoria ha estado marcada por algunos desafíos físicos.