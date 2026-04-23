Euro y Euro Blue: Cotización Actual, Jueves 23 de Abril

El Euro Blue Hoy: Cotización Actualizada del 23 de Abril

Este 23 de abril de 2026, la cotización del euro blue presenta cifras interesantes que todos deben tener en cuenta para sus operaciones financieras.

Euro Blue: Precios de Compra y Venta

Hoy, el euro blue se encuentra a $1.712,75 para la compra y $1.681,75 para la venta. Este valor superior al oficial se debe a la dinámica del mercado informal y la limitada disponibilidad de la divisa.

Valor del Euro Oficial

De acuerdo con el Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cotiza a $1.565,00 para la compra y $1.665,00 para la venta en esta misma fecha.

Euro Turista: Gastos en el Exterior

El «euro tarjeta», utilizado para operaciones con tarjeta en el exterior, se sitúa en $2.173,03 para la compra y $1.576,16 para la venta. Este tipo de cambio es clave para aquellos que viajan o realizan compras internacionales.

Las últimas cifras sobre el euro blue en Argentina

Cotización en Bancos Argentinos

En el contexto bancario, el euro presenta las siguientes cotizaciones hoy:

Banco Ciudad: $1.580,00 (compra) / $1.680,00 (venta)

Banco Nación: $1.565,00 (compra) / $1.665,00 (venta)

Banco Supervielle: $1.568,00 (compra) / $1.677,00 (venta)

Banco Francés: $1.610,00 (compra) / $1.670,00 (venta)

Situación del Dólar Blue

En el plano del dólar blue, la cotización de hoy se establece en $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta, mostrando un ambiente igualmente fluctuante en el mercado paralelo.