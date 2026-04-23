El ausentismo escolar en Córdoba provoca la pérdida de un mes de clases al año

Más de un Mes de Clases Perdidas: La Alarmante Realidad Educativa en Argentina

En Argentina, los estudiantes se enfrentan a una dura realidad: pierden aproximadamente 30 días de clases al año, ¡casi un ciclo lectivo completo durante su primaria! Para abordar este problema, la organización Argentinos por la Educación ha lanzado la campaña #ArgentinaALaEscuela, que busca poner de relieve la discusión sobre el tiempo efectivo de enseñanza y la necesidad de mejorar los sistemas de medición de ausentismo.

La Inasistencia en Números: Un Problema Cada Vez Más Preocupante

En Córdoba, los datos revelan que 39% de los estudiantes de secundaria acumulan más de 15 inasistencias anuales, y el 20% supera las 20 faltas. Según Sol Alzú, economista y analista de datos de Argentinos por la Educación, "el 20% de los alumnos cordobeses del nivel secundario pierde al menos un mes de clases". Esta situación se ve agravada por factores como impuntualidad, deficiencias en infraestructura, paros docentes y condiciones climáticas.

Una Iniciativa Colectiva

La campaña cuenta con el respaldo de más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Invita a estudiantes, familias y educadores a compartir imágenes de su experiencia escolar en redes sociales, junto a mensajes que resalten la importancia de la asistencia a clases. El objetivo es transformar las estadísticas en un debate más amplio sobre la conexión entre presencia escolar y aprendizaje.

Desafíos en el Aula: Más Allá del Calendario Escolar

A pesar de que el Consejo Federal de Educación establece un mínimo de 190 días de clase, muchas provincias tienen un calendario promedio de 185 jornadas, y el tiempo real se reduce a apenas 155 días efectivos de enseñanza. Esta discrepancia representa un desafío significativo para la continuidad educativa.

Los problemas de salud son la causa más común de inasistencia; sin embargo, un alarmante **39% de los estudiantes** admite que simplemente «no tiene ganas de ir a la escuela». Este dato sugiere cuestiones más profundas sobre la experiencia educativa.

Necesidad de Mejorar los Datos

La falta de un sistema unificado que mida con precisión las razones y el impacto del ausentismo es un obstáculo que dificulta abordar el problema. Actualmente, Argentina carece de información comparativa y clara, lo que impide la formulación de políticas educativas efectivas.

Construir Información y Responsabilidades Compartidas

La campaña #ArgentinaALaEscuela busca resaltar la importancia de generar información pública más robusta, facilitando el diseño de políticas educativas basadas en datos concretos. Desde Argentinos por la Educación se enfatiza que la asistencia a clases no es solo una responsabilidad de las escuelas, sino que involucra al Estado, las familias y la sociedad en general.

La propuesta de esta campaña plantea un cambio de enfoque: ya no se trata solo de los días que aparecen en los calendarios, sino de una pregunta crucial: ¿cuánto tiempo real de aprendizaje están recibiendo hoy los estudiantes argentinos?