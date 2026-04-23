Impactante Video: Colisión Frontal de Dos Trenes en Dinamarca Deja Múltiples Heridos

Un grave accidente ferroviario ocurrido en la mañana del jueves cerca de Hillerød, a unos 40 km al norte de Copenhague, ha movilizado a los servicios de emergencia de la región.

El choque, que tuvo lugar a las 6:30 a.m. en una línea utilizada por trabajadores y estudiantes, dejó una situación alarmante. La policía local calificó el incidente como uno de gran magnitud.

Las consecuencias del accidente

Según el informe del Departamento de Bomberos de la Gran Copenhague, cuatro personas resultaron gravemente heridas y doce más sufrieron lesiones de menor gravedad. Inmediatamente después del impacto, todos los pasajeros fueron evacuados con éxito por sus servicios de emergencia.

Imágenes y testimonios

A pesar de la gravedad del choque, fotografías del incidente muestran que ambos trenes se mantuvieron en pie sobre las vías, pero sus frentes quedaron aplastados. La alcaldesa local, Trine Egetved, informó que algunos heridos fueron trasladados en helicópteros a centros médicos.

Investigaciones en curso

Por el momento, las autoridades no han proporcionado detalles adicionales sobre las causas que originaron este trágico suceso, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.