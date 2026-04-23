USMA Suma Sus Primeros Puntos y Rada Tilly Pierde su Invicto

El equipo de USMA se llevó una emocionante victoria de 3 a 2 frente a Rada Tilly en el Torneo Apertura de la Categoría “A”. Un partido repleto de acción y emociones, que dejó a los espectadores al borde de sus asientos con momentos decisivos y giros inesperados.

El encuentro comenzó favorable para el local, que abrió el marcador con una espectacular media chilena de Gonzalo Hernández. Apenas minutos después, Gabriel Vargas amplió la ventaja con un potente tiro desde fuera del área. Sin embargo, Rada Tilly no se dejó llevar y descontó gracias a un zurdazo de José Vivanco, sumando tensión al partido.

Un Primer Tiempo de Alta Intensidad

USMA mostró un juego dinámico desde el principio, con una sólida presencia en el mediocampo. La conexión entre Cacosso, Mansilla y Mercado fue clave para la primera anotación, logrando llevar el balón al área para que Hernández sellara el primer tanto. A los 20 minutos, la confianza del local se tradujo en un segundo gol a través de Vargas, poniendo a USMA en control del encuentro.

Rada Tilly Responde

Con el marcador en desventaja, Rada Tilly aumentó la presión y vio resultados cuando Vivanco, aprovechando un rebote, definió sabiamente a los 25 minutos. Este gol infundió nueva vida al equipo, que comenzó a presionar más en busca del empate.

Un Segundo Tiempo Inesperado

El complemento comenzó a todo ritmo, con Rada Tilly buscando equilibrar el juego. Ángel Ruiz, quien había ingresado como sustituto, encontró el camino hacia el gol y anotó el 2-2, haciendo vibrar a los aficionados visitantes. Sin embargo, el partido no había terminado, y la suerte jugaría un papel decisivo.

El Gol en Propia Puerta y el Delirio de USMA

En los últimos minutos de juego, un intento de despeje de Biasussi terminó en su propia red, dándole el triunfo a USMA 3-2 en un desenlace dramático. El estadio estalló en vítores mientras los jugadores celebraban su primer triunfo en el torneo.

Detalles del Partido

USMA:

1- Ulises Barrios;

4- Gonzalo Hernández;

2- Dante Caccoso;

6- Tomás Taquias;

3- Emiliano Carrillo;

8- Elías Maidana;

5- Facundo Aburto;

7- Ariel Vargas;

11- Mirko Mansilla;

9- Franco Antignir;

10- Nicolás Mercado.

DT: Fernando Sicard.

Rada Tilly:

1- Ian Leblic;

4- Tomás Garay;

2- Maximiliano Biasussi;

6- Bautista Olivera;

3- Alejo Sierra;

8- Enzo Charette;

5- José Vivanco;

7- Juan Barrientos;

10- Julián Pacheco;

11- Ciro Vidal;

9- Brian Cárdenas.

DT: Diego Gelinger.

Goles:

P.T.: 20’ Gonzalo Hernández (U), 23’ Ariel Vargas (U), 25’ José Vivanco (RT).

S.T.: 11’ Ángel Ruiz (RT), 48’ Maximiliano Biasussi (RT) en contra.

Árbitro: Diego Schooff, asistido por Carlos Quintana y Sergio Corbalán.

Incidencias: No se registraron.