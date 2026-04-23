Plazo Fijo: Caen las Tasas de Interés y lo que Ofrecen los Bancos por tus Ahorros

Las tasas de los plazos fijos en Argentina, popular opción de ahorro, siguen en descenso y esto afecta gravemente el poder adquisitivo de los ahorristas. Aquí te contamos todos los detalles.

El plazo fijo se ha convertido en uno de los métodos preferidos de inversión por los argentinos, pero la reciente bajada en las tasas de interés está generando un impacto significativo en los ahorros de la población. Actualmente, los rendimientos que ofrecen los bancos se sitúan por debajo de la inflación, lo que genera una preocupación creciente entre los ahorristas.

Tasas de Plazo Fijo: Una Tendencia Descendente

Recientemente, el rendimiento de la tasa Badlar para depósitos a plazo fijo superiores a $1 millón ha caído de 25,4% a 21,3%, lo que representa una disminución de cuatro puntos porcentuales. Esta disminución se refleja de manera alarmante en las inversiones, ya que las tasas de los plazos fijos minoristas, según el Banco Central, van desde el 16,5% hasta el 21,5%.

Rendimientos Actuales de los Principales Bancos

El ranking de tasas para depósitos a 30 días se presenta de la siguiente manera:

Banco Macro: 21,5%

Banco Provincia: 21,5%

Banco BBVA: 20,5%

ICBC: 19,75%

Banco Nación: 19%

Banco Ciudad: 19%

Banco Credicoop: 18,5%

Banco Galicia: 18,25%

Banco Santander: 16,5%

Esto significa que, en el mejor de los casos, el rendimiento mensual apenas alcanza el 1,7%, muy por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que ha superado consistentemente el 2,9% en lo que va del año.

Impacto de la Inflación en el Plazo Fijo

Para poner en perspectiva el impacto de la inflación, en junio del año pasado el IPC fue de 1,6%. Desde entonces, las cifras no han dejado de aumentar, alcanzando picos de 3,4% en marzo. Estas cifras contrastan fuertemente con las tasas que ofrecen los bancos, lo que afecta especialmente a quienes dependen de sus ahorros como complemento de ingresos, como jubilados y pequeños ahorristas.

Proyecciones de Inflación y Tasas de Interés

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado, elaborado por el Banco Central, señala una inflación anual del 29,1% para 2026. Esto representa un desajuste significativo respecto a las tasas que ofrecen los bancos, que pueden diferir en más de 13 puntos porcentuales. Las expectativas indican que durante los próximos 12 meses, la inflación podría llegar a 23,8%, cifra que aún queda debajo de las mejores ofertas de tasas de algunos bancos.

Factores Detrás de la Caída de Tasas

Según la economista Natalia Motyl, una de las razones de la bajada en las tasas es la reducción de encajes bancarios, lo que ha permitido a los bancos tener mayor liquidez para otorgar préstamos. Esto, argumenta, deriva en un abaratamiento del costo de los créditos.

El Gobierno ha implementado varias medidas para reactivar el consumo, incluida la baja de encajes en 10 puntos porcentuales. Además, la estabilidad del tipo de cambio ha desincentivado la dolarización de carteras y ha inyectado pesos al sistema, lo que limita la necesidad de los bancos de ofrecer tasas altas.

El Futuro de los Plazos Fijos

Con tasas en torno al 1,7% y una inflación proyectada que oscila entre el 2% y el 3% mensual, se vislumbra un panorama complicado. La tasa real se coloca en terreno negativo, lo que implica que los ahorradores están perdiendo poder adquisitivo a medida que sus inversiones no logran mantenerse al día con el aumento de los precios.