El ‘Industricidio’ de Milei: Análisis del Saqueo Institucional en ‘QR!’

El programa "QR!" de Canal E generó un intenso debate sobre las políticas del gobierno de Javier Milei, a las que algunos críticos han calificado de "industricidio", cuestionando su impacto sobre el futuro productivo del país.

El abogado y magíster en Derechos Humanos, Jerónimo Guerrero Iraola, fue uno de los invitados que expuso su visión sobre la transformación profunda que enfrenta Argentina en el contexto de la cuarta revolución industrial. Afirmó que las decisiones del oficialismo favorecen en realidad a intereses transnacionales, en lugar de priorizar el bienestar del pueblo argentino.

“Lo que están construyendo es la arquitectura institucional del saqueo”, aseguró, encendiendo el debate sobre la legitimidad de las acciones gubernamentales.

La revolución industrial y la lucha por recursos estratégicos

Guerrero Iraola describió un mundo en transición hacia una nueva era, donde la inteligencia artificial, la automatización y las tecnologías avanzadas son protagonistas. Sin embargo, subrayó que detrás de esta transformación se libra una batalla por recursos estratégicos, como el litio, el cobre y el agua.

“Argentina es un territorio clave”, resaltó, haciendo hincapié en sus riquezas naturales que podrían ser explotadas por grandes grupos internacionales. “Parece que la agenda del gobierno está orientada hacia un interés transnacional más que nacional”, agregó.

Conexiones inquietantes: Peter Thiel y Palantir

Durante la conversación, Guerrero Iraola vinculó el modelo de Milei a influyentes figuras del sector tecnológico, como Peter Thiel, cofundador de Palantir, especializado en big data e inteligencia artificial.

“Esto no es solo un fenómeno económico, es un experimento global”, afirmó, sugiriendo que el gobierno responde a una red de oligarquías tecnológicas que buscan moldear el poder político a su favor.

Manipulación social a través de la inteligencia artificial

Un tema candente en el programa fue el uso de la inteligencia artificial como herramienta para modelar conductas sociales y electorales. Guerrero Iraola advirtió sobre la capacidad de estas tecnologías para influir en las emociones de las personas, creando perfiles psicológicos que pueden ser manipulados.

“Hoy hablamos de máquinas de guerra controladas por inteligencia artificial con una precisión increíble”, enfatizó, llamando a la reflexión sobre las implicaciones éticas de estas herramientas.

Comprendiendo el apoyo a Milei

El abogado también se interrogó sobre el aparente respaldo que Milei mantiene, incluso en sectores golpeados por la crisis econômica. Según él, esto podría explicarse por las sofisticadas herramientas digitales que generan adversarios ficticios, desviando así la atención de los problemas reales del país.

Un debate más allá de la economía

Guerrero Iraola concluyó que el debate actual no se limita a lo económico, sino que involucra una discusión institucional y filosófica. Afirmó que ciertos sectores ven al sistema democrático como un freno a sus ambiciones de acumulación y expansión: “Para ellos, la democracia es un límite”, sentenció.