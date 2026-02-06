Huracán vs. San Lorenzo: Todo sobre el Torneo Apertura 2026 – Día, hora, TV y streaming en vivo

El esperado duelo entre Huracán y San Lorenzo regresa este domingo con todo su fervor en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este encuentro promete ser un espectáculo emocionante en la fecha 4 del Torneo Apertura 2026.

Con horario fijado para las 19:15 (horario argentino), el partido contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports. Si quieres seguir el minuto a minuto, puedes hacerlo a través de canchallena.com.

Huracán Busca su Primiera Victoria

El Globo llega a este clásico tras un empate 1 a 1 ante Atlético Tucumán y aún no ha conseguido ninguna victoria en el certamen. Con dos empates y una derrota, suma solo dos puntos, ocupando el décimo lugar en la tabla de la zona B. Este clásico representa una oportunidad de oro para revertir su situación.

San Lorenzo Quiere Mantener su Impulso

El Ciclón, por su parte, se encuentra en mejor forma. Están quintos en la tabla con seis puntos, habiendo cosechado dos victorias y una derrota. En su último encuentro, San Lorenzo superó a Central Córdoba por la mínima. Este duelo es clave para mantener su posición en la parte alta de la clasificación.

Historial Reciente entre Ambos Equipos

El último enfrentamiento entre Huracán y San Lorenzo data del 30 de agosto del año pasado, donde el encuentro finalizó 0 a 0 en el Nuevo Gasómetro. En el estadio de Huracán, el último recuerdo es del 23 de febrero de 2025, cuando el Globo triunfó 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral.

Cómo Ver el Clásico

El duelo será ofrecido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports. Los suscriptores de Flow, Telecentro Play o DGO también pueden disfrutarlo a través de sus servicios. Recuerda que necesitas tener activa tu suscripción y el “Pack Fútbol” para acceder a la transmisión.

Expectativas de las Apuestas

Las casas de apuestas internacionales favorecen a Huracán como el posible triunfador. En caso de ganar, ofrecen cuotas de hasta 2.77, frente a los 3.51 por un hipotético triunfo de San Lorenzo, mientras que el empate se cotiza en 2.58.