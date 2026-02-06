Residents Brace for Possible ICE Raids During Super Bowl Despite Guarantees

Título: Santa Clara se Prepara para el Super Bowl: Temores y Aclaraciones Sobre la Presencia de ICE

Bajada: En medio de la celebración del Super Bowl, la comunidad de Santa Clara enfrenta preocupaciones sobre la posible intervención de ICE, pero autoridades locales y la NFL buscan asegurar un ambiente de disfrute y seguridad.

Este fin de semana, miles de personas se congregarán en Santa Clara para disfrutar del Super Bowl, pero la alegría se mezcla con la preocupación por la posible presencia de agentes de ICE durante el evento.

Temores de la Comunidad

La alcaldesa Lisa Gillmor ha mencionado que el miedo se ha apoderado de muchos residentes, quienes temen ser blanco de las autoridades solo por su apariencia. “Algunos están considerando irse durante el juego para evitar la posibilidad de ser abordados por ICE”, advirtió.

Seguridad Durante el Evento

A pesar de estas inquietudes, la NFL ha tranquilizado a la comunidad al declarar que “no habrá actividades de enforcement de ICE” durante el evento. Cathy Lanier, responsable de seguridad de la liga, se mostró optimista ante la situación.

Apoyo de las Autoridades Locales

El gobernador de California, Gavin Newsom, también ha confirmado que su oficina ha recibido garantías sobre la ausencia de operaciones de inmigración. La Seguridad Nacional, por su parte, no ha confirmado ni desmentido estos rumores, enfatizando que no revela planes sobre futuras operaciones.

Preparaciones de la Ciudad

Aún con estas afirmaciones, la ansiedad persiste entre los residentes. Otto Lee, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara, indicó que es fundamental prepararse para cualquier eventualidad, resaltando la necesidad de un ambiente seguro durante todo el evento.

Impacto de las Operaciones de ICE

La posibilidad de que ICE esté presente durante el Super Bowl ha causado reacciones adversas en la comunidad. El impacto de operaciones previas ha dejado huellas, y muchos temen que la seguridad se vea comprometida.

Reacciones Políticas y Sociales

Un nutrido grupo de miembros del Congreso ha enviado una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidiendo que se evite la intervención de ICE. “Este evento debería ser una celebración, no un momento de miedo”, expresaron.

Movilización Comunitaria

El Concejo Municipal de Santa Clara aprobó una ordenanza que prohíbe el uso de propiedades de la ciudad para la aplicación de leyes de inmigración. Además, se anticipan protestas y actividades de vigilancia comunitaria alrededor del estadio.

Esperanzas y Desafíos Futuros

La alcaldesa Gillmor mantiene la esperanza de que las promesas de la NFL se cumplan. Sin embargo, las preocupaciones sobre las operaciones de ICE se han intensificado y podrían persisitir en los meses venideros, a medida que la comunidad se prepara para otros eventos importantes, como la Copa del Mundo.

“La verdadera cuestión es cómo se conduce ICE y el temor que ha generado. Después del Super Bowl, esta angustia no hará más que resurgir”, concluyó.