Patentes de Motos en 2026: Normativa y Multas

Conocé las reglas clave sobre la ubicación de la patente en motocicletas y evitá sorpresas en los controles de tránsito. La correcta visibilidad de la chapa es esencial para todo motociclista.

Normativa sobre la Ubicación de la Patente

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 establece que todos los vehículos, incluidas las motocicletas, deben portar placas de dominio de manera clara y legible. En particular, las motocicletas deben seguir estas indicaciones:

– La patente tiene que estar colocada en la parte trasera.

– Debe mantenerse en una posición vertical o ligeramente inclinada que no comprometa su legibilidad.

– No puede estar oculta por accesorios como baúles o luces.

– Debe ser visible tanto durante el día como en la noche.

Las modificaciones que dificulten la lectura del dominio generan infracciones, independientemente del estado de la patente.

Patente Debajo del Colín: ¿Se Permite?

Una pregunta común es si se puede colocar la patente debajo del colín o de costado. La respuesta es no.

Ubicaciones inadecuadas como estas reducen la visibilidad del dominio, lo cual es considerado una infracción. Aunque algunos kits de modificación se promocionan como estéticos, no se ajustan a las normativas vigentes.

Los controles viales interpretan estas ubicaciones como ilegibles, y la ley no considera la intención del conductor; si la patente no se identifica con claridad, se incurre en una falta.

Consecuencias de una Patente Mal Ubicada

Circular con una patente incorrectamente ubicada puede resultar en sanciones graves. Las penalizaciones varían de acuerdo a cada jurisdicción, e incluyen:

– Multas económicas, que se determinan en Unidades Fijas en varias provincias.

– Observación en controles, obligando a la corrección inmediata de la situación.

– En algunos casos, retención del vehículo si este no cumple los requisitos mínimos para transitar.

La situación empeora si se utilizan patentes rebatibles, que pueden ser consideradas un intento de ocultar el dominio y acarrear sanciones más severas.

Dudas sobre Patentes Rebatibles

Las patentes rebatibles están prohibidas. Su presencia puede ser interpretada como una intención de evadir controles, aunque estén inactivas durante la inspección.

En 2026, los sistemas de control y fiscalización continúan intensificándose, especialmente en áreas urbanas y rutas con monitoreo electrónico.

Recomendaciones para Evitar Multas

Para prevenir multas relacionadas con la patente de moto, segui estas recomendaciones:

– Asegurá que la patente esté en su ubicación original.

– No utilices soportes no homologados.

– Verificá que la patente no esté ocultada por accesorios adicionales.

– No alteres la inclinación más allá de lo permitido.

Ante cualquier duda, consultá en un control técnico o con la dependencia de tránsito local para evitar futuros inconvenientes.