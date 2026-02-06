YPF: Argentina entrega declaración jurada sobre el oro del BCRA en EE.UU.

En un giro crucial de la causa por la expropiación de YPF, la administración nacional ha presentado una declaración jurada ante la jueza Loretta Preska, generando un debate sobre la ubicación y el uso del oro del Banco Central de la República Argentina.

Nueva Declaración en el Caso YPF

El Gobierno argentino, en cumplimiento de una orden judicial, ha entregado información sobre las reservas de oro del Banco Central ante la corte estadounidense. Sin embargo, ha enfatizado que revelar detalles específicos podría tener consecuencias adversas, afectando la gestión de liquidez y la operación normal del BCRA.

El Gobierno solicita suspender la búsqueda de activos embargables en el caso YPF.

Conflicto de Intereses y Seguridad

Los demandantes del fallo YPF han instado a la corte a obtener una declaración que incluya no solo la ubicación del oro, sino también detalles sobre su uso y cantidad. Sebastián Maril, especialista en el tema, ha reiterado que el oro pertenece al BCRA, una entidad independiente, lo que lo hace inmune a embargo en Argentina ni en otros países, como el Reino Unido o EE.UU.

Maril también ha destacado que divulgar información sobre la custodia o movimientos del oro podría acarrear riesgos significativos para la seguridad y la estabilidad financiera de Argentina.

Orígenes del Conflicto Judicial

Este largo proceso legal comenzó en 2012, tras la expropiación de YPF por parte del Estado argentino, que tomó el control de la empresa de la petrolera Repsol. Desde entonces, los fondos Burford Capital y Eton Park han continuado el litigio, alegando violaciones por parte de Argentina al momento de la estatización, llevando el caso a los tribunales norteamericanos.

En septiembre de 2023, se dictó una sentencia en contra de Argentina, estableciendo una indemnización superior a los 16 mil millones de dólares. Desde entonces, el Gobierno ha apelado la decisión en instancias superiores, mientras que los demandantes han intensificado esfuerzos para identificar activos argentinos que puedan ser embargados.

La Inmunidad Soberana en Juego

Un punto crucial en este conflicto es la distinción jurídica entre el Estado argentino y el Banco Central. La administración sostiene que las reservas, incluido el oro, son propiedad del BCRA y están protegidas por la inmunidad soberana, lo que impide su ejecución para saldar deudas del Tesoro.

Los demandantes, por su parte, buscan demostrar una conexión funcional entre el Gobierno y el Banco Central que les permitiría acceder a activos específicos. Este nuevo capítulo en la causa añade una capa adicional de complejidad y desafío financiero para el país.