Todo lo que necesitas saber del show del 7 de febrero: accesos, setlist y más

Este sábado 7 de febrero, la emblemática banda mexicana Los Bybys se presentará en Buenos Aires con su gira En Tus Manos Tour 2026, para ofrecer un espectáculo que celebra décadas de romanticismo y cumbia.

Los Bybys, originarios de Tequixquiac, en el Estado de México, han construido un sonido único desde su debut en 1991 con el tema Regresa, que los catapultó a la fama en América Latina. Con su estilo inconfundible, han conquistado corazones y escenarios por igual.

Un Repertorio Lleno de Éxitos

Famosos por clásicos como Llorar llorar, Corazón barato, En tus manos y Lo intentamos, Los Bybys también han dado un giro a grandes éxitos del pop latino, ofreciendo versiones cumbieras de artistas como Luis Miguel, Ricky Martin y Camilo Sesto. Tras su exitoso tour por el norte argentino en 2025, su regreso promete ser un reencuentro épico con sus fieles seguidores.

Detalles del Concierto en Tropitango

La cita es este sábado en Tropitango Bailable, ubicado en la Colectora Este de la Autopista Panamericana 29131, en el partido de Tigre, Buenos Aires. Las entradas están disponibles en www.ticketek.com.ar a un precio de 15,000 pesos, más un cargo por servicio de 2,250 pesos. Es recomendable adquirirlas solo a través de la plataforma oficial para evitar fraudes.

Un Setlist que Emociona

Los fanáticos pueden esperar un setlist vibrante, que incluirá sus más grandes clásicos y versiones cumbieras de temas icónicos como Te extraño, te olvido, te amo de Ricky Martin, Porque yo te amo de Sandro y Vestida de blanco de Rocío Dúrcal, entre otros. Será una noche de recuerdos y bailar sin parar.