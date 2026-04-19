Ian Lucas sufre accidente casero y es trasladado de urgencia a la clínica

El reconocido influencer y campeón de MasterChef Celebrity vivió un momento de angustia el fin de semana tras un accidente en su hogar en Belgrano, que requirió asistencia médica urgente.

El Accidente Inesperado en Casa

La preocupación se apoderó de los fanáticos de Ian Lucas cuando se difundieron imágenes del influencer siendo trasladado en ambulancia. El programa Infama fue el primero en dar la noticia, generando especulaciones sobre su salud.

Detalles del Incidente

El accidente ocurrió mientras Ian estaba en su cocina, acompañado por su madre. Durante la rutina de lavar los platos, un elemento se rompió, causándole un corte profundo en una mano. Aparentemente, el accidente comenzó como algo menor, pero la situación se complicó cuando la herida no dejaba de sangrar.

Reacciones de la Comunidad

El suceso rápidamente llamó la atención de los vecinos, que capturaron el instante en que el influencer y su madre abordaban la ambulancia. Al principio, algunos testigos confundieron a la mujer con una joven, lo que sumó dudas sobre la identidad de la persona que lo acompañaba.

Confirmación del Accidente

Con el correr de las horas, su representante se comunicó con el equipo de Marcela Tauro para aclarar lo sucedido. En ese momento se confirmó que el corte fue ocasionado por el accidente doméstico y que, debido a su gravedad, Ian fue llevado al Sanatorio Los Arcos para una atención más adecuada.

Intervención Médica

En el sanatorio, los médicos limpiaron la herida y le realizaron dos puntos de sutura. Además, también le aplicaron la vacuna antitetánica como parte del procedimiento estándar ante este tipo de lesiones.

Recuperación y Proyectos Futuros

Afortunadamente, Ian pudo regresar a su hogar en pocas horas. Este incidente no opacará su reciente éxito como campeón de MasterChef Celebrity, y ya se han confirmado nuevos proyectos que lo mantendrán en pantalla. Estará presente en la próxima cobertura del Mundial de Fútbol 2026 en Por el mundo junto a Marley.

Un Fin de Semana Inesperado

Ahora, Ian Lucas se encuentra en su hogar recuperándose del susto, acompañado de sus seres queridos, reflexionando sobre lo repentino que puede ser un momento cotidiano.