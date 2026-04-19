Javier Milei sorprende al interpretar ‘Libre’ en ensayos por el Día de la Independencia de Israel

El presidente Javier Milei sorprendió al unirse al canto del emblemático tema "Libre" de Nino Bravo durante su visita a Jerusalén, en un evento que marca un fuerte vínculo con Israel.

Durante su tercer viaje oficial a Israel, el presidente Javier Milei participó en el ensayo de la ceremonia de encendido de las antorchas, un evento significativo en el calendario israelí. Este acto da inicio a las celebraciones por el Día de la Independencia, y se llevó a cabo ante la presencia de numerosos artistas locales y representantes de Argentina.

Un momento memorable en el ensayo

En un gesto inesperado, Milei se unió a los artistas israelíes Mali Levi y Rotem Cohen, interpretando el popular tema «Libre». La escena fue realzada con un grupo de jóvenes ondeando banderas argentinas, creando un ambiente de fraternidad y celebración que fue capturado por las cámaras oficiales.

Una ceremonia emblemática

La ceremonia de encendido de antorchas es uno de los actos más emblemáticos de Israel, simbolizando el cierre del Día del Recuerdo y el comienzo de las festividades por la independencia del país. Milei fue invitado a encender una de las antorchas, convirtiéndose en el primer líder extranjero en recibir este honor, según informaron autoridades locales.

Compromisos y alianzas estratégicas

La participación de Milei en este evento no solo destaca su alineamiento con Israel, sino que también refuerza su agenda política. Durante su visita, Milei se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien lo describió como un “gran amigo del Estado de Israel”. Además de su encuentro, el mandatario argentino visitó el Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo, junto a su comitiva.

Un anuncio que conecta continentes

Entre los anuncios destacados de su visita, Milei reveló la implementación de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre. Este nuevo vínculo aéreo representa un paso significativo en las relaciones entre ambos países y reafirma el compromiso de Milei con Israel.