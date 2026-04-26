Identifican al sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales con Trump

Identifican al sospechoso del tiroteo en el hotel donde se celebraba la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

Un incidente inquietante ocurrido el pasado sábado por la noche en el hotel Washington Hilton ha capturado la atención de la nación. La policía ha identificado al presunto tirador tras el tiroteo que interrumpió la cena anual de corresponsales.

Identidad del sospechoso El arresto fue confirmado por la cadena CBS, revelando que el hombre es Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California. Según las informaciones, Allen expresó su intención de disparar contra funcionarios del gobierno de Trump.

Detalles del incidente La noche del incidente, Allen fue detenido por el personal de seguridad del hotel tras intercambiar disparos con las autoridades. Entre cinco y ocho disparos fueron registrados durante el enfrentamiento. Un video compartido por el expresidente Trump muestra a una persona huyendo y posteriormente siendo perseguida por los agentes.

Condición del sospechoso Afortunadamente, Allen no resultó herido en el tiroteo, aunque fue llevado al hospital para su evaluación médica.

Armamento encontrado Durante su detención, el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. El jefe interino de policía de Washington, Jeffery Carroll, comentó que todo parece indicar que se trata de un «individuo solitario».

Investigaciones posteriores Las autoridades han iniciado una investigación más profunda, con el FBI y la policía realizando registros en una propiedad vinculada a Allen en California. Se han revelado detalles sobre su vida, incluyendo su trabajo en una empresa de tutorías, donde fue galardonado como «Profesor del Mes». Sin embargo, el Distrito Escolar Unificado de Torrance afirmó que nunca estuvo empleado allí.

Cargos en su contra El fiscal federal del estado de Washington, Jeanine Pirro, ha anunciado que Allen se enfrenta a cargos serios, entre ellos, el uso de un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal. Se espera que sea presentado ante un tribunal federal el próximo lunes.

Imágenes del incidente

Agentes del FBI registran la propiedad vinculada al sospechoso en California.

Este suceso ha alarmado a la comunidad y ha reavivado el debate sobre la seguridad en eventos de gran perfil. La investigación sigue en curso mientras las autoridades recogen más información sobre el individuo y sus posibles motivaciones.