¡Frío al AMBA! Temperaturas de hasta 7 grados y alerta por vientos en Buenos Aires y nueve provincias

Alertan por Fuertes Vientos y Descenso de Temperatura en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un intenso fenómeno climático que impactará a la Ciudad de Buenos Aires y varias provincias, generando una notable caída en las temperaturas.

Fuerte Alerta por Vientos en el Centro del País Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta debido a ráfagas poderosas que afectarán a la Ciudad de Buenos Aires y a nueve provincias del área central. Se anticipa un descenso de temperatura significativo, con mínimas que alcanzarán los 7 grados este lunes. Además, se prevén tormentas en la Costa Atlántica.

Ráfagas Peligrosas en Buenos Aires y Río Negro Las ráfagas más intensas se registrarán en la provincia de Buenos Aires y en Río Negro, donde se ha establecido una alerta naranja por «fenómenos meteorológicos peligrosos que podrían impactar en la vida, los bienes y el medio ambiente». En Buenos Aires, estos vientos podrían superar los 70 kilómetros por hora, mientras que en Viedma la situación es aún más crítica, alcanzando posibles 115 kilómetros por hora.

Advertencias Extendidas a Otras Provincias La Ciudad de Buenos Aires y provincias como Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, San Luis y Santa Fe también están bajo una advertencia amarilla. Esto indica un potencial de eventos climáticos que podrían causar daños y afectar temporalmente actividades diarias. Adicionalmente, el este de Buenos Aires, así como el este de Chubut y Río Negro, enfrentarán la posibilidad de tormentas fuertes. Esto le añade un nivel extra de complejidad a la situación meteorológica.

Impacto en Buenos Aires y la Costa Atlántica La advertencia permanecerá vigente hasta este lunes en el sur, centro y este de la provincia de Buenos Aires, afectando localidades como General Alvear, Lobos, Cañuelas, Bahía Blanca, Carmen de Patagones y la Costa Atlántica. Acompañando a los vientos, se prevé un fuerte descenso en la temperatura: la mínima en la Ciudad se espera que sea de 7 grados, con una máxima que alcanzará los 17 durante la jornada.