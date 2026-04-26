CGT impugnará al juez que anuló la cautelar contra la reforma laboral: ‘Su actuación fue obscena’

La CGT Reacciona: Nueva Estrategia Contra la Reforma Laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido tomar medidas drásticas en respuesta al reciente fallo de la Cámara de Trabajo que permite la implementación de la reforma laboral. Un nuevo capítulo se abre en esta intensa lucha por los derechos de los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este domingo su intención de apelar el fallo de la Cámara de Trabajo que habilita la reforma laboral. Además, se prevé la recusación del juez Víctor Arturo Pesino, quien dio lugar a la apelación del Gobierno que canceló la suspensión de 82 artículos de la normativa.

Recusación del Juez Pesino: Un Paso Decisivo

«Seguramente lo recusaremos. Estamos esperando que el equipo jurídico de la CGT nos indique los próximos pasos», afirmó Cristian Jerónimo, miembro del triunvirato de la CGT, en conversación con Futurock. El líder sindical, que representa al sindicato del Vidrio, criticó a Pesino, señalando que su prórroga de cinco años fue concedida poco después de su fallo favorable a la Casa Rosada.

Denuncias de Irregularidades

“Es muy evidente. No debieron apresurarse; el grado de obscenidad en su accionar es indignante», expresó Jerónimo, haciendo hincapié en que estas decisiones afectan a la vida de los trabajadores. La reciente prórroga del juez Pesino fue enviada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, antes de que el magistrado cumpla 75 años.

Apoyo del Gobierno y Críticas de la CGT

La controversia se intensificó cuando el tribunal de alzada accedió a suspender la cautelar dictada por el juez Raúl Ojeda, que había logrado frenar la reforma laboral. La noticia fue bien recibida por el presidente Javier Milei, quien celebró la decisión en redes sociales afirmando que “no podrán detener el crecimiento que se viene para el país”.

Movilización y Resistencia

Ante el escenario, Jerónimo subrayó que «esto no termina con la marcha del 30 de abril». La CGT advierte que esta lucha será prolongada y exige que “no cederemos un solo derecho”. Para el próximo jueves se prevé una movilización hacia la Plaza de Mayo en el marco del Día del Trabajador, que incluirá una misa en memoria del papa Francisco, a un año de su fallecimiento.

Paro General: Una Posibilidad Latente

Por último, el dirigente sindical no descartó la posibilidad de un paro general. «Nunca se descarta. La conflictividad seguirá escalando, no solo por la reforma laboral, sino por la difícil situación que enfrenta día a día la población argentina», concluyó Jerónimo.