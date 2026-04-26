«Gavin Newsom: ‘Acción climática y economía son inseparables'».

El gobernador Gavin Newsom destaca cómo el crecimiento económico de California puede coexistir con un compromiso firme hacia las energías limpias. Con avances significativos en el sector energético, el estado se posiciona como un líder mundial en sostenibilidad.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha subrayado que los progresos en energías limpias demuestran que el desarrollo económico puede estar en armonía con la protección del medio ambiente. En un reciente comunicado a través de redes sociales, Newsom reafirmó que el sistema eléctrico del estado se sitúa entre los más verdes de Estados Unidos.

Logros en Energías Renovables

“Con dos tercios de nuestra energía proveniente de fuentes limpias, California demuestra que la acción climática y la fortaleza económica pueden ir de la mano”, comentó el gobernador al referirse a los logros energéticos del año 2025.

Horas de Electricidad Limpia

En 2025, el sistema eléctrico de California logró operar con un impresionante 100% de electricidad limpia durante un promedio de siete horas al día, según datos respaldados por la Comisión de Energía de California. Además, la energía totalmente limpia abasteció al estado en más de 9 de cada 10 días del año.

Transformación Energética Más Amplia

Como parte de una transformación energética, California ha incrementado la producción de energía renovable, obteniendo más de dos tercios de su electricidad de fuentes limpias como solar, eólica y hidroeléctrica. Este avance reafirma su posición como una de las economías más grandes del mundo que abraza la transición energética.

Crecimiento Económico y Reducción de Emisiones

Las cifras respaldan la narrativa de Newsom: el Producto Interno Bruto de California se duplicó entre 2000 y 2023, mientras que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron un 21%. Este crecimiento se debe en gran parte a la inversión en almacenamiento de energía, con California alcanzando aproximadamente 16,942 megavatios de capacidad en baterías, suficiente para abastecer alrededor de 13 millones de hogares.

Compromiso Climático a Futuro

La legislación actual establece un objetivo de tener un sistema eléctrico 100% libre de emisiones para 2045, dentro de su estrategia para mitigar el impacto ambiental. Newsom también ha enfatizado que el crecimiento en el sector de energías limpias impacta el mercado laboral.

Impulso Laboral en Energías Limpias

El gobernador ha destacado que existen siete veces más empleos en el sector de energía limpia comparado con los combustibles fósiles. Más de medio millón de empleos en este ámbito sitúan a California como líder nacional, impulsando la creación de “empleos propiciados por el clima”.