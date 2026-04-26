Científicos al borde de desvelar el misterio del ‘Planeta 9’: el papel clave de Chile en la búsqueda

¿Estamos a un paso de descubrir el enigmático Planeta 9?

Desde la reconfiguración de nuestro Sistema Solar en 2006, la búsqueda de un noveno planeta ha llenado de intriga a científicos y astrónomos. Un nuevo observatorio podría tener la clave para desvelar este misterio.

Un nuevo horizonte en la exploración cósmica El Observatorio Vera Rubin, ubicado en el norte de Chile, inició su misión con la ambiciosa meta de transformar nuestra comprensión del universo en junio de 2025. Entre sus muchos objetivos, se encuentra el revelar la composición de nuestro propio sistema solar.

El debate sobre el Planeta 9 La existencia del Planeta 9 ha intrigado y dividido a la comunidad científica desde 2016. En ese año, los astrónomos Konstantin Batygin y Michael Brown, del Instituto Tecnológico de California (Caltech), presentaron evidencia que sugiere que un planeta diez veces más masivo que la Tierra podría residir en las profundidades de nuestro sistema solar.

El papel de la gravedad en el Cinturón de Kuiper Según Batygin y Brown, la influencia gravitacional de un enorme cuerpo celeste podría explicar las extrañas órbitas de varios objetos transneptunianos en el Cinturón de Kuiper. Estos objetos, que orbitan más allá de Neptuno, muestran patrones de movimiento anómalos que plantean la existencia de un vecino desconocido.

Desafíos en la búsqueda Sin embargo, hasta la fecha, ningún avistamiento del Planeta 9 ha sido oficialmente confirmado. Su detección se ve obstaculizada por su distancia, que podría ser veinte veces superior a la de Neptuno, y su tenue reflejo de luz, lo que lo hace difícil de observar.

Innovaciones que podrían cambiar el juego El Observatorio Vera Rubin, equipado con la cámara digital más grande jamás creada, escaneará el cielo del hemisferio sur cada pocas noches. Este revolucionario enfoque podría permitir la catalogación de miles de millones de objetos cósmicos, incluyendo potencialmente más de 40.000 nuevos transneptunianos.

La próxima revolución en la astronomía A medida que la tecnología avanza, los investigadores confían en que las herramientas modernas como el observatorio Rubin puedan ofrecer respuestas definitivas sobre el Planeta 9. Brown considera que el descubrimiento de este planeta podría ocurrir en uno o dos años.

Un potencial descubrimiento monumental Si el Planeta 9 es encontrado, se convertiría en el quinto planeta más grande del Sistema Solar y el primero descubierto en 180 años. Esto revivió el entusiasmo en la comunidad científica ante la perspectiva de un nuevo miembro en la familia planetaria.

Otras teorías en juego La búsqueda del Planeta 9 no solo ha generado debates sobre su existencia, sino también sobre la naturaleza de otros objetos en el sistema solar. Algunos científicos postulan que fenómenos gravitacionales de estrellas cercanas podrían ser responsables de las anomalías observadas, sugiriendo que la respuesta a la pregunta sobre el Planeta 9 podría no ser tan sencilla.

La explotación del misterio cósmico A pesar de los desafíos, la exploración del Sistema Solar continúa intrigando a los astrónomos. La profesora Malena Rice, astrofísica de Yale, enfatiza que no se debe descartar la posibilidad de que el Planeta 9 aún esté oculto en nuestros datos antiguos, requiriendo una búsqueda más meticulosa.