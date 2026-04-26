El Inesperado Manifiesto Místico de Milei

La reciente exposición de Javier Milei en Israel plantea conceptos audaces sobre la relación entre lo divino y el sistema económico. Su propuesta despierta tanto admiración como controversia.

La presentación de Javier Milei en la Universidad Bar-Ilan de Israel ha pasado casi desapercibida en medio de las numerosas excentricidades del actual gobierno argentino. Sin embargo, el «Manifiesto Místico» expuesto por el presidente revela una radicalización sorprendente de sus teorías sobre el capitalismo. En un giro inesperado, Milei se presenta no solo como el primer presidente anarcocapitalista, sino también como el primero que fundamenta su ideología en preceptos bíblicos y designios divinos.

Un Discurso Inusual: «Capitalismo: la Divina Maquinaria del Paraíso»

Durante su charla, Milei citó a Dios en 40 ocasiones, mencionó el Paraíso 31 veces y se apoyó en referencias bíblicas para respaldar sus argumentos. Afirmó que el capitalismo, lejos de ser un invento humano, es una creación divina, diseñada para mantener la prosperidad después de la Caída.

Definiciones Clave del Capitalismo según Milei

El presidente definió el capitalismo como:

“El sistema que Dios preparó a través de su ley, no como un invento humano, sino como un descubrimiento.”

Señaló que: “Es una máquina divina destinada a generar prosperidad y acercarnos al Paraíso. Si se cumplen las leyes de Dios, la prosperidad se manifestará.”

El Mesianismo y sus Implicaciones

Milei profundiza su argumentación en conceptos mesiánicos, sugiriendo que el mundo que Dios diseñó no es de escasez, sino de abundancia, en contraste con lo que él denomina «Miseria Radicalizada». La idea de que el capitalismo es un camino hacia la salvación hace eco de su creencia de que la justicia social es un acto de «robo».

El Capitalismo y la Moralidad

Diponido a discutir la moralidad del capitalismo, Milei expresó que la democracia puede convertirse en una «dictadura de las mayorías». Su idea sugiere que si una mayoría vota para redistribuir la riqueza, esto se convierte en un acto injusto y, por ende, ‘robo’.

Cuestionamientos a sus Teorías

Las afirmaciones de Milei han generado más de una incógnita. Si Dios es el creador del capitalismo, ¿por qué han pasado 300,000 años para aplicar este sistema? Además, sus interpretaciones de los Diez Mandamientos parecen descontextualizadas y confusas.

La Relación con el Marxismo

Un punto polémico en su discurso es la conexión que establece entre el marxismo y el satanismo. Según Milei, «La aceptación del marxismo implica un rechazo de la ley de Dios». Esta afirmación añade una nueva capa a su crítica hacia cualquier forma de regulación o intervención estatal.

Una Influencia Teológica en su Política

La relación de Milei con figuras como Peter Thiel y pensadores que abogan por la supremacía del derecho natural sugiere que sus creencias podrían estar profundamente influenciadas por conceptos anarcocapitalistas. Además, el presidente ha insinuado que su misión de gobernar se origina en una conexión divina directa.

Perspectivas Futuras

El Manifiesto presentado en Israel plantea preguntas inquietantes sobre hacia dónde se dirigen las ideologías de Milei. Su creencia de que el poder político debería ser ejercido en nombre de Dios abre un abismo de incertidumbre sobre el futuro político de Argentina.

Esta intrigante perspectiva de Milei deja en suspenso la naturaleza de su gobierno y sus posibles ramificaciones para la sociedad argentina.