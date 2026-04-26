Pakistán intenta prevenir un conflicto armado tras la salida de la delegación de EE. UU.

La decisión de la administración Trump de cancelar su delegación a la cumbre en Islamabad pone en riesgo las negociaciones en curso para desescalar la tensión en el Golfo Pérsico.

La administración de Donald Trump ha decidido suspender el envío de su delegación a una cumbre de seguridad en Pakistán, lo cual complica aún más las ya frágiles relaciones entre Estados Unidos e Irán. Esta medida ha llevado a una detención crítica en las conversaciones destinadas a disminuir la fricción en la región.

Los líderes paquistaníes están llevando a cabo gestiones de emergencia para evitar que las pláticas se disuelvan completamente. En su rol de intermediarios entre Washington y Teherán, el gobierno paquistaní se enfrenta a retos significativos para mantener los canales de comunicación abiertos.

Impacto en las Negociaciones Diplomáticas

La ausencia de representantes estadounidenses ha frustrado el inicio de la segunda ronda de diálogos de alto nivel. Los mediadores internacionales trabajan intensamente para restaurar las negociaciones y prevenir un aumento de la inestabilidad en la región.

Movimientos de Irán y la Búsqueda de Nuevos Canales

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha viajado a Omán para mantener reuniones con funcionarios locales. Este país ha actuado como mediador histórico en la región, además de tener control estratégico sobre el Estrecho de Ormuz, un punto crucial para el transporte de recursos energéticos.

Araqchi busca establecer contactos alternativos frente a la ausencia de representantes de EE. UU. en Pakistán, con el objetivo de mantener las vías de diálogo abiertas.

Reforzando Alianzas con Rusia

Tras su visita a Omán, Araqchi regresará a Pakistán para conversar con líderes locales antes de dirigirse a Moscú. Este viaje ha sido interpretado por analistas como un intento de fortalecer la alianza entre Irán y Rusia, especialmente en un contexto donde las posibilidades de un acuerdo formal con Estados Unidos son cada vez más remotas.

La Estrategia de EE. UU. y Sus Consecuencias

Desde el Departamento de Estado, se mantiene un silencio sobre las razones detrás de la cancelación de la delegación. Se especula que la administración Trump sigue una política de presión en lugar de retomar los diálogos presenciales.

La gestión de Pakistán para revitalizar el diálogo es crucial para evitar que la situación actual derive en un conflicto militar abierto, especialmente considerando los recientes movimientos militares en diversas regiones, incluidos el Pacífico y Medio Oriente.