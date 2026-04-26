Tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca: Lo Que Sabemos

Un tiroteo inesperado interrumpe la cena de corresponsales en Washington, mientras el presidente Donald Trump y la primera dama son evacuados. Este suceso ha generado una gran conmoción en el evento, que se celebraba en el hotel Washington Hilton.

Durante la celebración anual de la Casa Blanca, un ataque repelido por las autoridades mantiene a todos en estado de alerta. A continuación, todos los detalles sobre este alarmante incidente.

Evacuación Inmediata de Trump y Melania

La noche del evento se vio interrumpida cuando se escucharon disparos cerca del salón de baile, lo que llevó a medidas de seguridad inmediatas. El Servicio Secreto confirmó que, afortunadamente, no se registraron heridos, pero una persona fue arrestada en el lugar.

Identificación del Sospechoso

El detenido fue identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años. Según los informes, Allen intentó disparar a funcionarios del gobierno. En declaraciones del presidente desde la Casa Blanca, destacó que estos eventos siempre son impactantes y perturbadores.

Detalles Sobre el Tiroteo

Trump comentó que «siempre es impactante cuando ocurren estas cosas». En su cuenta de Truth Social, escribió sobre la situación y la recomendación de continuar con la celebración, aunque la decisión final quedó en manos de las autoridades.

Reacciones Tras el Incidente

Tras ser evacuado, el presidente informó que un agente del Servicio Secreto recibió un disparo, pero su chaleco antibalas le salvó la vida. «El agente está muy animado», declaró Trump, resaltando la unidad y la solidaridad mostradas entre los asistentes tras el incidente.

¿Qué Publicó Trump en Redes Sociales?

Antes de dirigirse a los medios, Trump compartió un video y fotos del sospechoso detenido. En una de las imágenes, se veía al hombre esposado en el suelo, rodeado de agentes de seguridad.

Las Intenciones del Sospechoso

Las autoridades indicaron que Allen, quien residía en California, confesó que sus intenciones eran disparar a altos funcionarios de la administración. Reportes sugieren que se realizaron entre cinco y ocho disparos durante el ataque.

Contexto del Evento

La cena de corresponsales, un evento tradicional en el calendario de Washington desde 1921, esperaba contar con la participación del presidente en ejercicio. Esta era su primera asistencia desde 2011. Los asistentes narraron escenas de caos y confusión mientras el evento se convertía en un asunto de seguridad crítica.

Próximos Pasos

Trump anunció que el evento sería reprogramado, prometiendo que la próxima vez sería «más grande y mejor». Mientras tanto, la seguridad y el análisis de la situación continuarán siendo prioridad en la Casa Blanca.