Identifican restos humanos en Caleta Olivia; el caso sería un homicidio.

Un reciente descubrimiento en la zona norte de Caleta Olivia ha cambiado radicalmente el enfoque de una investigación previamente centrada en la búsqueda de una persona desaparecida. La aparición de un impacto de bala en un cráneo ha llevado a las autoridades a identificar los restos óseos, abriendo paso a nuevas líneas de investigación.

Un equipo especializado, que incluye investigadores de Río Gallegos y Puerto Deseado, ha llegado a la ciudad para trabajar en este caso. Con peritos forenses y personal de Criminalística a bordo, se están realizando exhaustivas inspecciones en áreas cercanas al barrio 13 de Diciembre y al club «Zorros». El principal objetivo es asegurar evidencia balística, en particular vainas o proyectiles calibre .22, que puedan corroborar el disparo observado en el cráneo.

Avances en la Identificación de los Restos

A pesar del secreto que rodea al nuevo equipo de investigación, se ha sabido que los análisis forenses y la confraternización de datos han permitido establecer la identidad de los restos encontrados semanas atrás en un descampado. Este avance es crucial, ya que el hallazgo de un orificio de entrada en el cráneo, compatible con un arma de fuego, provoca un cambio significativo en la carátula del caso, que pasa de ser una averiguación de paradero a un posible homicidio.

Reacción de la Familia de la Posible Víctima

La intervención de este grupo de expertos ha generado un rayo de esperanza entre los seres queridos del desaparecido. Ellos confían en que la llegada de estos profesionales permitirá que la investigación avance ágilmente y facilite la identificación del cuerpo, aportando respuestas necesarias para entender lo que ha sucedido.