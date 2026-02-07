Google Maps lanza guía por voz y transforma la experiencia de ciclistas y peatones

Los nuevos comandos de voz en Google Maps ofrecen a peatones y ciclistas una experiencia de navegación sin distracciones. ¡Descubrí todas las novedades!

El gigante tecnológico Google ha lanzado una actualización en Google Maps que permite a los usuarios que caminan o andan en bicicleta recibir indicaciones y realizar consultas mediante comandos de voz, todo sin tener que mirar sus pantallas ni interrumpir su actividad.

Integración de la Inteligencia Artificial para Mejorar la Experiencia

Esta emocionante funcionalidad se basa en el asistente de inteligencia artificial Gemini de Google. El objetivo es incrementar tanto la seguridad como la satisfacción de los usuarios durante sus trayectos urbanos.

Comandos de Voz para una Navegación Segura

A partir de esta actualización, los usuarios pueden interactuar con Google Maps mientras navegan a su destino. Este nuevo enfoque permite realizar consultas clave, como obtener información sobre el recorrido, sin perder el foco en su entorno.

Funciones para Peatones y Ciclistas

Los usuarios a pie pueden, por ejemplo, preguntar en qué barrio se encuentran o solicitar recomendaciones de los mejores restaurantes en las cercanías. Gracias a la información actualizada de Google Maps, disfrutarán de sugerencias precisas sobre puntos de interés.

Disponibilidad Global y Facilidad de Uso

La navegación asistida por voz con Gemini ya se encuentra disponible para iOS en distintos países. Esta herramienta resulta especialmente valiosa para quienes se trasladan en bicicleta o a pie, ya que garantiza el acceso a la información esencial sin distracciones peligrosas.

Funciones Esenciales a un Solo Comando

Entre las ventajas de esta actualización, los usuarios pueden:

Consultar en tiempo real su tiempo de llegada estimado.

Enviar mensajes para avisar de retrasos.

Recibir recordatorios útiles, todo a través de la voz.

Guía Personal en el Camino

Para los peatones, Google Maps se transforma en una guía personalizada, ayudando a localizarse y sugiriendo lugares destacados conforme avanza por la ciudad.

Actualizaciones que Transforman la Movilidad Urbana

La integración de datos en tiempo real también permite que los usuarios reciban alertas sobre desvíos o cambios en su recorrido, facilitando una mejor planificación de sus trayectos.

Con esta innovación, Google continúa posicionándose como líder en el uso de inteligencia artificial al servicio de la movilidad urbana y busca hacer que la navegación sea más intuitiva y segura.