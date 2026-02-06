Misiones Asegura Boleto Estudiantil Gratuito para el Ciclo 2026

El Gobierno provincial ha anunciado que ya está abierta la inscripción para el Boleto Estudiantil Estatal Gratuito Misionero, garantizando así su disponibilidad desde el inicio del ciclo lectivo 2026 para todos los niveles educativos.

A partir de este lunes, todos los estudiantes de Inicial, Primario, Secundario, Modalidades, Superior y Universitario podrán acceder al beneficio. Este programa busca ser un pilar en la política de apoyo a las familias misioneras, asegurando un acceso equitativo a la educación, tal como se ha comunicado oficialmente.

Detalles del Boleto Estudiantil Gratuito

¡Iniciaron las inscripciones para el Boleto Estudiantil Misionero! En su cuenta de redes sociales, el gobernador Hugo Passalacqua afirmó que el programa estará vigente desde el inicio del ciclo lectivo 2026. Los beneficios comienzan el 2 de marzo para los niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidades; el 9 de marzo, para Universitario; y el 30 de marzo, para Superior.

Proceso de Inscripción

La inscripción es crucial para poder acceder al servicio de transporte público. Los estudiantes de niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidades deberán presentar su constancia ante las empresas de transporte desde el 9 de febrero hasta el 17 de abril de 2026. Sin embargo, existe la posibilidad de realizar el trámite durante todo el año.

Renovación Automática de Tarjetas

El gobernador también anunció que se implementará la renovación automática de las tarjetas magnetizadas utilizadas para el transporte público, asegurando su vigencia hasta el 17 de abril de 2026. Este beneficio se aplicará exclusivamente a los estudiantes de niveles Inicial, Primario, Secundario y Modalidades.

Aquellos que cursen en niveles Superior y Universitario tendrán que llevar a cabo la inscripción y presentar la constancia correspondiente ante la prestataria del servicio, trámite que podrán realizar durante todo el año, conforme con las normativas establecidas.