Trump autoriza la importación de 80,000 toneladas de carne argentina

La reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar el cupo de importación de carne vacuna de Argentina genera grandes expectativas en el sector agroindustrial del país, que podría beneficiarse en medio de una crisis ganadera mundial.

Tras la firma de un nuevo acuerdo comercial con Argentina, Trump anunció este 6 de febrero un incremento en el cupo de importación de carne vacuna argentina. Esta medida busca enfrentar el problema del mercado interno estadounidense, que se ve afectado por desastres naturales y restricciones sanitarias, y transporta la carne molida a precios sin precedentes.

La Crisis Ganadera en EE.UU. Afecta la Producción

La industria ganadera de Estados Unidos atraviesa una crisis sin precedentes. Un comunicado oficial del presidente subraya que factores climáticos han reducido el stock ganadero a «mínimos históricos», con apenas 94,2 millones de cabezas en julio de 2025.

Los estados de Texas, Kansas, Oklahoma y Nebraska enfrentan sequías severas que limitan el crecimiento de forraje. Además, los incendios en el oeste del país han impuesto una carga adicional, causando la muerte de muchos animales y deteriorando la salud del ganado superviviente.

En mayo de 2025, la aparición de un gusano en México limitó la importación de terneros, lo que complicó aún más la situación, según ha destacado el mandatario. Esto ha llevado a que el precio de la carne molida, un alimento esencial en los hogares estadounidenses, alcance un promedio de $6.69 por libra, un récord desde los años 80.

Argentina se Beneficia con 80.000 Toneladas

Trump ha decidido aumentar el cupo arancelario para 2026 en 80.000 toneladas métricas, asignando la totalidad de este incremento a Argentina. En su declaración, se determina que “es apropiado asignar a Argentina la totalidad del aumento de carne vacuna dentro del contingente”.

El nuevo acuerdo se implementará en cuatro tramos trimestrales:

– Primer tramo: 20.000 tm (13 de febrero a 31 de marzo).

– Segundo tramo: 20.000 tm (1 de abril a 30 de junio).

– Tercer tramo: 20.000 tm (1 de julio a 30 de septiembre).

– Cuarto tramo: 20.000 tm (1 de octubre a 31 de diciembre).

Demanda de Recortes Magros para la Industria de Hamburguesas

Este aumento en la importación estará dirigido a la obtención de «recortes de carne magra de res», vitales para la producción de carne molida y hamburguesas en el mercado estadounidense. Estas importaciones se mezclarán con recortes más grasos de origen nacional.

Desde el sector frigorífico argentino, la reacción ha sido positiva. El Consorcio ABC, que representa a los exportadores, celebró que el año anterior se enviaron aproximadamente 45.000 toneladas de carne bovina a EE.UU., con un valor cercano a 345 millones de dólares. Esta ampliación del contingente representa una excelente noticia para una industria que lidia con graves retos de oferta debido a políticas históricas negativas.

El Consorcio ABC destacó que “gracias a este acuerdo, las fábricas podrán incrementar su producción” y se espera que las 100.000 toneladas con aranceles preferenciales generen ingresos superiores a los 700 millones de dólares en 2026.

LM