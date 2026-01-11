IGJ Presiona a la AFA por Inconsistencias de US$ 450 Millones y Convoca a Contadores

La Inspección General de Justicia (IGJ) investiga a la Asociación del Fútbol Argentino debido a presuntas irregularidades en la presentación de sus estados contables, que suman más de 450 millones de dólares. Las respuestas son urgentes y esenciales para aclarar la situación.

Irregularidades Millonarias en los Balances de la AFA

La IGJ ha tomado la delantera en una investigación que expone serias dudas sobre los informes económicos de la AFA, bajo la dirección de Claudio «Chiqui» Tapia. Las autoridades requirieron aclaraciones sobre balances que, combinados, superan los 450 millones de dólares, planteando un panorama preocupante para la gestión del fútbol argentino.

Exigencias Claras de la IGJ

Desde diciembre pasado, la IGJ ha manifestado su posición respecto a la necesidad de una rendición de cuentas. “Los balances de la AFA y de la Superliga superan los 111 millones y 340 millones de dólares, respectivamente”, afirmaron fuentes del ente regulador. Además, se señala que la AFA, al ser una entidad sin fines de lucro, tiene la obligación de brindar transparencia en sus operaciones.

Transparencia en los Estados Contables

La falta de claridad en la presentación de los estados contables es uno de los puntos críticos de la investigación. Información como el origen y destino de los fondos ha sido cuestionada. Los balances incluyen descripciones vagas como “otros gastos”, que son consideradas insuficientes por la IGJ para cumplir con las normativas de transparencia exigidas.

Etapa Decisiva en la Investigación

La IGJ ha programado una serie de audiencias cruciales para esclarecer las operaciones contables de la AFA. La primera dará inicio el miércoles 14, con la presencia del contador Fernando Dubois, auditor de la Superliga, quien deberá explicar su método de validación de cifras entre 2020 y 2024.

Audiencias Parlamentarias para Clarificar Cuentas

El jueves 15, los auditores de la AFA comparecerán ante la IGJ. Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi son los contadores citados para presentar explicaciones sobre los balances de varias temporadas, desde 2017 hasta 2024. La fecha límite para presentar estas aclaraciones es el 20 de enero.

Exámenes a Auditores Externos

Además de los contadores de la AFA, la IGJ también busca interrogar a los auditores externos que han autorizado los balances. La intervención de estos profesionales es vital para entender cómo se validaron cifras tan elevadas que ahora enfrentan un escueto escrutinio.

Responsabilidad Compartida

La IGJ no limita su investigación a la dirigencia de la AFA; los auditores que firmaron estos balances también tendrán que responder por la consistencia de la información presentada. Las citaciones a estos profesionales marcan un punto crucial en el expediente, añadiendo presión a todos los involucrados.

Medidas Potenciales por el Estado

Ante la falta de progresos, la intervención del Estado podría incluir la designación de veedores, una acción extraordinaria que permitiría supervisar de cerca la administración y contabilidad de la AFA, destacando la gravedad de la situación.