BCRA regresa fondos prestados al Tesoro de EE.UU. en el swap

El Banco Central de la República Argentina anuncia la cancelación de las operaciones de swap de divisas con Estados Unidos en diciembre de 2025. Este movimiento, parte del acuerdo de estabilización cambiaria por 20.000 millones de dólares, tiene repercusiones significativas para el escenario económico nacional.

En un comunicado reciente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó sobre la cancelación de las operaciones realizadas en el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este acuerdo se enfocó en la estabilización cambiaria y se había anunciado anteriormente el 20 de octubre de 2025, con un monto total de 20.000 millones de dólares disponibles.

Detalles del Acuerdo y su Cancelación

La cancelación incluyó el monto efectivamente utilizado durante el periodo mencionado y se realizó dentro de los plazos establecidos, según explicó la entidad. El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, también confirmó que la devolución de los fondos fue exitosa y se cumplió con los términos acordados entre los dos países.

¿Qué Es un Swap de Monedas?

Un swap de monedas es un acuerdo entre dos bancos centrales que permite el intercambio temporal de divisas. En este caso, el intercambio entre el BCRA y el Departamento del Tesoro de EE.UU. busca aumentar la liquidez en el mercado y mejorar la estabilidad financiera.

Funcionamiento y Objetivos

Este tipo de acuerdos no generan un endeudamiento permanente, sino que son operaciones temporales para atender necesidades financieras inmediatas. El swap de 20.000 millones de dólares estaba diseñado para ser un respaldo en tiempos de inestabilidad económica.

El Contexto Histórico del Acuerdo

Anunciado en octubre de 2025, el acuerdo se implementó en un momento crucial para la política económica argentina. Buscó fortalecer la capacidad del BCRA para intervenir en el mercado cambiario y estabilizar la situación financiera del país.

Impacto en la Economía

La cancelación de estas operaciones puede tener implicaciones en las reservas internacionales de Argentina. Aunque las cifras específicas no fueron reveladas, la devolución de divisas devuelve al país a una posición de menor liquidez, aunque la posibilidad de recurrir al swap sigue activa.

Reacciones y Perspectivas Futuras

Tanto el BCRA como el Tesoro de EE.UU. señalaron que el acuerdo de swap sigue vigente, permitiendo futuras operaciones si son necesarias. Esto refleja una coordinación continua entre ambos países, lo que es un aspecto positivo en el contexto financiero actual.

Mirando Hacia Adelante

Los analistas estarán atentos a los próximos movimientos del BCRA y cómo esto influirá en la política cambiaria. La continuidad del acuerdo deja abierto el camino para futuras soluciones financieras que podrían brindar estabilidad al entorno económico argentino.