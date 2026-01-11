Índice más bajo en 8 años: el logro de Milei y las dudas del mercado

A poco de concluir el año, se anticipa que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre marcará un hito significativo en la administración de Javier Milei, registrando la inflación más baja en ocho años.

El martes próximo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelará la variación del IPC correspondiente a diciembre de 2025. Según proyecciones de consultoras privadas, la inflación de este mes se ubicaría entre el 2,3% y el 2,6%. Si se confirman estas cifras, el año cerrará con una inflación interanual cercana al 30,8%–31%, la más baja desde 2017.

Un Contexto de Comparación Histórica

Para entender la relevancia de este dato, es fundamental observar el historial inflacionario. En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, la inflación se situó en 24,8%, aunque posteriormente se disparó en los años siguientes, alcanzando 47,7% en 2018 y 53,8% en 2019. Durante la gestión de Alberto Fernández, la inflación alcanzó 36,1% en 2020 y se aceleró considerablemente en los siguientes años, culminando con un alarmante 211,4% en 2023.

La Desaceleración Marcada

El equipo económico destaca que esta baja de la inflación se ha logrado sin recurrir a congelamientos de precios ni controles amplios. La califican como resultado del ajuste fiscal, la contracción monetaria y la liberalización de distintos mercados. “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”, recuerdan desde el entorno de Milei, con la esperanza de que estas cifras avalen su estrategia económica en la próxima etapa de reformas.

Dinámica de Precios en 2025

La evolución de los precios no ha sido uniforme. Tras un primer semestre que mostró una fuerte desaceleración, la segunda mitad del año presenció una leve reactivación del IPC, influenciada por mayor presión cambiaria y el entorno electoral. En noviembre, la inflación se situó en 2,5%, acumulando seis meses consecutivos de subidas.

Expectativas para 2026

Las proyecciones para enero apuntan a una inflación de alrededor del 2,2%, un dato que se alinea con las expectativas generales. No obstante, los precios regulados, como los de educación y servicios, siguen siendo el principal impulsor de la inflación, con incrementos significativos en distintas áreas. Por ejemplo, la educación aumentó un 51,7% mientras que los servicios esenciales como agua y electricidad se elevaron un 37%.

Fricciones en el Mercado

El Presupuesto 2026 prevé una inflación anual del 10,1%, lo que representa aproximadamente 0,8% mensual. Sin embargo, las consultoras estiman que el mercado contempla una inflación más cercana al 22,5% para ese año, señalando que la actualización de las tarifas y las dinámicas cambiarias podrían complicar el camino a la desaceleración deseada.

A medida que la administración de Milei se enfrenta a estos desafíos, la percepción de los ciudadanos sobre la inflación y el estado de la economía se mantiene tensa. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,7% en diciembre, lo que sugiere que el índice nacional podría estar en el entorno del 2,5%.

Con todo esto en juego, el gran desafío será equilibrar las expectativas del Gobierno con las realidades del mercado, buscando un camino viable para mantener la inflación a raya y reactivar la economía.