UK compensates tortured Guantánamo Bay detainee with significant payout

La reciente noticia de que el Reino Unido ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con un exdetenido de Guantánamo, quien denunció torturas, ha sacudido los cimientos de la política internacional y el cumplimiento de los derechos humanos.

En un significativo desarrollo, el gobierno británico ha acordado pagar una suma considerable a Abu Zubaydah, un detenido de Guantánamo, quien había demandado por la supuesta complicidad de los servicios de inteligencia británicos en su tortura y traslado forzado.

Acusaciones de Complicidad en Tortura

Los abogados de Abu Zubaydah alegan que las agencias británicas proporcionaron interrogantes a la CIA para ser implementados durante los tormentos a los que fue sometido en varios centros de detención secretos entre 2002 y 2006.

Lecciones para el Futuro

La defensa sostiene que el caso da luz sobre riesgos morales y legales que enfrenta el Reino Unido al colaborar con EE.UU. en violaciones a derechos humanos. Esto se considera un llamado a la reflexión sobre la implicancia de tales asociaciones en el contexto actual.

Un Detenido Desde el Inicio de la Guerra Contra el Terror

Abu Zubaydah, un palestino apátrida, ha permanecido en Guantánamo sin cargo alguno desde su captura en 2002 en Pakistán, donde inicialmente fue identificado como un alto miembro de al-Qaida, una acusación que la administración estadounidense ha retirado.

Revelaciones sobre la Involucración Británica

El reconocimiento del papel del Reino Unido en su tratamiento se hizo evidente en informes parlamentarios de 2018, que detallaron cómo MI5 y MI6 habían alimentado preguntas a la CIA, sabiendo que su cliente estaba siendo torturado.

Detalles del Acuerdo

Aunque la cifra exacta del acuerdo no ha sido divulgada, los abogados de Zubaydah lo han calificado de «sustancial». Helen Duffy, abogada internacional del detenido, afirma que este acto es simbólicamente vital. «El Reino Unido debe asumir la responsabilidad de su papel en la tortura», subrayó.

Implicaciones Legales

El tribunal supremo británico permitió que Zubaydah presentara su demanda civil después de rechazar argumentos gubernamentales que alegaban que su tratamiento era de jurisdicción ajena. El tribunal reafirmó que las violaciones incurridas fueron responsabilidad de los servicios de inteligencia británicos actuando bajo la legislación de Inglaterra y Gales.

Testimonio de Torturas

Un informe del Senado de EE.UU. detalla escenas desgarradoras de las torturas sufridas por Abu Zubaydah, incluyendo el uso de ahogamiento simulado y condiciones inhumanas de reclusión y maltrato físico.

Dibujo de la Tercera Dimensión de su Sufrimiento

Recientemente, Zubaydah ha compartido dibujos que ilustran su sufrimiento en los centros de detención, ofreciendo una mirada desgarradora a las secuelas psicológicas y físicas de su detención.

Demandas de Reconocimiento

Los representantes legales han instado al gobierno del Reino Unido a reconocer su complicidad y a disculparse abiertamente. “Las lecciones de este caso son relevantes hoy, en un mundo donde se ignoran las leyes internacionales y se necesita un cambio positivo”, enfatizó Duffy.

Un Llamado a la Acción

La abogada concluyó haciendo un llamado para que los gobiernos se mantengan firmes ante las violaciones de derechos humanos y busquen el bienestar de aquellos aún detenidos sin cargos, como es el caso de Zubaydah.