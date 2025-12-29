Iguazú celebra la visita del millón y medio de turistas en 2025

La Municipalidad de Iguazú festeja un logro significativo con la llegada de su visitante número 1.500.000 al Parque Nacional Iguazú, un acontecimiento que resalta el impacto del turismo en la región.

Un Milagro de la Naturaleza: La Visita que Marca la Diferencia

La llegada del millón y medio de turistas al área de las Cataratas fue calificada como «un hito alcanzado en el marco de las celebraciones de Navidad que reafirma el crecimiento sostenido del turismo en la ciudad«, según un comunicado oficial del municipio.

Este éxito se atribuye a la colaboración efectiva entre el sector público y privado, así como al arduo trabajo de quienes operan en el Parque Nacional. La articulación con organismos provinciales y nacionales ha sido clave para fortalecer la actividad turística en la región.

Impulsando el Turismo y la Economía Local

La llegada del visitante número 1.500.000 no solo es un motivo de celebración, sino que también se interpreta como un «nuevo impulso para el posicionamiento de Iguazú como destino turístico internacional«, lo cual genera empleo y oportunidades económicas para la comunidad local.

La municipalidad reafirmó su compromiso de promover un turismo responsable y sustentable, con el objetivo de consolidar a Iguazú como uno de los principales destinos tanto a nivel nacional como internacional.

Fuente: Municipio de Puerto Iguazú