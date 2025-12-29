EE. UU. destina $2 mil millones a un nuevo modelo de ayuda humanitaria de la ONU

EEUU Anuncia $2 Mil millones para Combatir el Hambre y las Enfermedades Globales

La reciente promesa de asistencia de Estados Unidos busca aliviar la crisis humanitaria que afecta a millones en más de una docena de países, marcando un cambio en la estrategia de ayuda internacional.

El lunes, la administración estadounidense comprometió $2 mil millones en apoyo a países que enfrentan hambre y enfermedades, en lo que se presenta como un nuevo mecanismo de asistencia tras los significativos recortes de ayuda exterior durante el mandato de Trump.

Impacto del Recorte de Ayuda y Nuevo Enfoque

En el presente año, EEUU redujo drásticamente su gasto en ayuda, un movimiento imitado también por donantes occidentales como Alemania, lo que generó una grave crisis de financiación para las Naciones Unidas (ONU). La nueva inyección de fondos será gestionada por la oficina de coordinación de asuntos humanitarios de la ONU, siguiendo un modelo de asistencia acordado entre ambas entidades, que busca optimizar tanto la financiación como la entrega de recursos.

Estadísticas Alarmantes de Ayuda Humanitaria

Los datos de la ONU indican que las contribuciones humanitarias de EE.UU. cayeron a aproximadamente $3.38 mil millones en 2025, lo que representa el 14.8% del total global. Este monto es un fuerte descenso comparado con los $14.1 mil millones del año anterior y el pico de $17.2 mil millones en 2022.

Acuerdos y Prioridades de Ayuda

Se firmarán 17 memorandos de entendimiento entre los EE.UU. y países seleccionados como prioritarios. Sin embargo, regiones críticas como Yemen, Afganistán y Gaza no recibirán financiación bajo este nuevo mecanismo. Tom Fletcher, jefe de ayuda de la ONU, destacó que la organización buscará apoyo adicional de otros donantes para cubrir estas áreas.

Ampliación de la Asistencia a Futuro

Jeremy Lewin, subsecretario del Departamento de Estado, mencionó que se contemplan la inclusión de más países a medida que se disponga de más recursos. “Estos países son donde nuestros intereses se alinean… A largo plazo, añadiremos otros países de forma cuidadosa”, señaló.

Countries en la Mira de la Asistencia Económica

Entre las naciones que recibirán apoyo se encuentran Ucrania, la República Democrática del Congo, Nigeria y Sudán. Sin embargo, Gaza, que enfrenta severas dificultades, tendrá un seguimiento por separado según Lewin.

Un Futuro Complicado para Gaza

Aunque se aprobó más de $300 millones para Gaza tras un alto el fuego mediado durante la administración de Trump, la situación sigue siendo crítica. Lewin subrayó que habrá un mecanismo adicional que se desarrollará en fases para apoyar a Gaza, mientras las expectativas de más donantes se mantienen.

La Respuesta Humanitaria y la Presión sobre los Donantes

Fletcher reconoció el desafío del año pasado para la ONU, que ha enfrentado recortes en medio de crisis humanitarias crecientes. A pesar de esto, mostró optimismo con la promesa estadounidense, señalando que “millones de vidas serán salvadas en 17 países” gracias a este fondo.

Con una olímpica apelación de $23 mil millones para ayudar a 87 millones de personas en riesgo, la ONU sigue batallando por financiación en un contexto de necesidades globales sin precedentes y un crudo panorama de apoyo por parte de los donantes.