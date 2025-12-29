Anticipan Segunda Dosis de Triple Viral para Mejorar la Protección Infantil

A partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se administrará a los niños entre 15 y 18 meses, con el objetivo de reforzar la protección contra sarampión, rubéola y paperas. Esta modificación, impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, busca aumentar la inmunidad infantil en todo el país.

El Ministerio de Salud de la Nación ha anunciado una importante modificación en el calendario de vacunación para fortalecer la salud infantil. Esta medida permite que a partir del 1 de enero de 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral se aplique a niños y niñas entre 15 y 18 meses. Este ajuste tiene como finalidad disminuir la susceptibilidad en una etapa crucial del desarrollo infantil.

Estas modificaciones responden a la necesidad de establecer barreras epidemiológicas más robustas frente a enfermedades como el sarampión, la rubéola y las paperas, resaltando la importancia de seguir las recomendaciones de organizaciones de salud nacionales e internacionales.

Detalles del Nuevo Esquema de Vacunación

Para asegurar una transición fluida y evitar confusiones, el nuevo esquema se aplicará de la siguiente manera:

Niños Nacidos Hasta el 30 de Junio de 2024

Mantienen el esquema actual, con la segunda dosis a administrar a los 5 años.

Niños Nacidos a Partir del 1 de Julio de 2024

Se incorporan al nuevo esquema. Tras recibir la primera dosis a los 12 meses, la segunda se aplicará entre los 15 y 18 meses, sin dosis adicional a los 5 años.

Cohortes de Transición

Aquellos que al 1 de enero de 2026 tengan más de 18 meses deberán completar el esquema original recibiendo la dosis a los 5 años, garantizando así una protección continua.

La Importancia de la Vacuna Triple Viral

La vacuna Triple Viral es esencial en el ámbito de la salud pública, ya que proporciona una protección efectiva ante sarampión, rubéola y paperas. Estas enfermedades son altamente contagiosas y pueden desencadenar complicaciones graves.

El sarampión, por ejemplo, ha sido responsable de brotes en Argentina en los últimos años, vinculado a casos importados. La rubéola, aunque generalmente leve, tiene consecuencias severas durante el embarazo, incluyendo el Síndrome de Rubéola Congénita. Las paperas pueden ocasionar complicaciones que afectan la salud a largo plazo.

Protegiendo a Toda la Comunidad

Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales hacen un llamado a las familias para que cumplan con el calendario de vacunación. La vacunación no solo protege a los niños, sino que también contribuye a evitar brotes y a salvaguardar la salud de la comunidad. Vacunarse a tiempo es fundamental para salvar vidas.