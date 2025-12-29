Adopción de Billeteras Virtuales por Parte de Adultos Mayores en Argentina

Durante el último año, la adopción de billeteras virtuales por parte de los adultos mayores ha crecido de manera asombrosa, marcando un cambio cultural en la gestión del dinero en el país.

Entre junio de 2024 y junio de 2025, la cantidad de nuevos usuarios de billeteras virtuales en Argentina creció un 29,7%, superando ampliamente el promedio general del 13% en ese mismo período. Este aumento significativo pone de manifiesto la transformación digital que ha impactado también a los adultos mayores.

Más de 3 millones de adultos mayores conectados al mundo digital

Según datos de la Cámara Argentina Fintech, actualmente, 3,3 millones de personas mayores de 60 años ya utilizan estas plataformas para gestionar pagos, realizar transferencias y acceder a herramientas de ahorro. Esto representa el 42% del total de adultos mayores en el país.

Un cambio de hábitos en el manejo del dinero

Este aumento en el uso de billeteras virtuales revela un cambio profundo en la cultura financiera, con los jubilados liderando la adopción de pagos digitales en el último año. De acuerdo al Banco Central (BCRA), este grupo ha sido el que más incrementó el uso de estas herramientas, buscando mayor seguridad y practicidad en sus transacciones.

Menos efectivo, más seguridad

Los adultos mayores que utilizan billeteras virtuales realizan hasta un 80% menos de extracciones de efectivo en comparación con quienes operan exclusivamente con cuentas bancarias, según la consultora Invecq.

Más de 3 millones de adultos mayores ya utilizan billeteras virtuales en la Argentina

El uso de billeteras virtuales en 2025: datos reveladores

A nivel nacional, las extracciones por cajero han disminuido un 65% desde 2020, y el uso de efectivo ha caído del 18,9% del PBI al 6,2%, indicativos de un proceso de formalización de la economía.

Asimismo, acceder a rendimientos tangibles ha impulsado este cambio. Mientras muchas cajas de ahorro tradicionales no ofrecen intereses, las billeteras virtuales permiten a los usuarios obtener intereses diarios de forma sencilla.

Intereses y disposición para el cambio

Un estudio de Taquion indica que el 42% de los jubilados utiliza su billetera para generar rendimientos, y un 63% estaría dispuesto a recibir su jubilación directamente en estas plataformas. Además, el 90% de ellos opina que cualquier persona debería tener la libertad de elegir dónde cobrar su jubilación.

Las cifras son claras: más de 22 millones de argentinos están invirtiendo en fondos regulados por la CNV a través de billeteras virtuales, mientras que solo 2,4 millones mantienen plazos fijos en bancos. Esto demuestra que 7 de cada 10 usuarios eligen las billeteras como su principal herramienta de ahorro, en contraste con solo 7 de cada 100 que utilizan cuentas bancarias tradicionales.

Un debate sobre la libertad de elección

La discusión acerca de la libertad de elección para el cobro de jubilaciones ha cobrado fuerza en el ámbito público. Desde la Cámara Argentina Fintech, se argumenta que los adultos mayores han demostrado su capacidad e interés en utilizar estas herramientas, abogando por una regulación que se ajuste a esta nueva realidad.

Mariano Biocca, director ejecutivo de la entidad, enfatizó: «Brindarles la opción de elegir dónde cobrar sus haberes les ahorraría trámites innecesarios y les permitiría optar por el servicio que mejor se ajuste a sus necesidades.»