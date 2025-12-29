Presupuesto 2026: Ajustes en Defensa para Funcionamiento, Adiestramiento, Compras y Salarios

La llegada reciente de aviones F-16 a Argentina ha desencadenado una ola de entusiasmo, pero el nuevo presupuesto 2026 para Defensa revela un futuro incierto para las Fuerzas Armadas.

Bienvenida y Desafíos Financieros

La llegada de seis aviones F-16, parte de un acuerdo con Dinamarca, ha sido celebrada efusivamente tanto en redes sociales como en los medios. Sin embargo, el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa para 2026 presenta un panorama complicado, marcado por inminentes recortes y limitaciones. A pesar de una retórica incitante sobre el reequipamiento militar, el presupuesto refleja una estrategia de ajuste que podría impactar severamente su operatividad.

Recortes en el Presupuesto de Defensa

Aun con el general Carlos Presti al mando del Ministerio de Defensa, los recortes son evidentes. El presupuesto aprobado es de aproximadamente $3.583.051 millones, lo que indica un aumento nominal del 1,5%, pero una caída real contundente debido a la inflación. Aproximadamente el 78% de esta cifra se destinará a gastos de personal, limitando las inversiones en equipamiento y formación.

La Inversión en Proyectos y su Financiamiento

La importante inversión necesaria para el mantenimiento de los F-16 plantea interrogantes sobre cómo se financiarán estos altos costos. Proyectos anunciados como la compra de fusiles, barcos y submarinos, que suman miles de millones de dólares, dependen de créditos internacionales, un aspecto que genera preocupación dada la gestión de deudas análogas en el pasado reciente.

Un Presupuesto en Retroceso

El actual presupuesto recalca su carácter restrictivo, eliminando el Fondo Nacional para la Defensa, que anteriormente se financiaba con ingresos corrientes. Esto deja a las Fuerzas Armadas en una situación precaria, priorizando el gasto en personal sobre la necesaria modernización y equipamiento, algo señalado por Marcelo Seghini, especialista en este ámbito.

Bajas Ejecuciones en Proyectos de Inversión

El análisis de los proyectos de inversión pública reveló una ejecución alarmantemente baja. De 455 proyectos activos, solo un 15,6% recibió financiamiento en 2025, lo cual genera inquietud sobre la capacidad de las Fuerzas Armadas para avanzar en modernización y adecuación a nuevas realidades geopolíticas.

Datos Esenciales del Presupuesto

El presupuesto 2026 incluye días específicos de adiestramiento operativo tanto para el Ejército como para la Fuerza Aérea. Se prevé un total de 156.080 horas de operaciones y un número significativo de ejercicios tácticos, pero el sustento financiero detrás de estas actividades está en la cuerda floja.

En conclusión, el optimismo desatado por la llegada de los F-16 contrasta con un presupuesto de defensa que parece más una invitación a la preocupación que a la celebración. La falta de una estrategia clara y sostenible deja a las Fuerzas Armadas argentinas en una encrucijada crítica.