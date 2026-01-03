Imágenes Impactantes: La Rápida Propagación del Incendio de Nochevieja en un Bar de Esquí en Suiza

Un nuevo capítulo de horror se escribe en la historia de las festividades cuando un incendio devastador en un bar de una estación de esquí suiza cobra la vida de más de 40 personas y deja a casi 120 heridos en una noche que debería haber sido de celebración.

Las autoridades revelaron que las bengalas atadas a botellas de champán, agitadas «demasiado cerca del techo», fueron el catalizador del fuego en el bar Le Constellation, ubicado en Crans-Montana. Sin embargo, la rápida propagación de las llamas plantea interrogantes cruciales sobre las normas de seguridad del establecimiento.

Un incendio descontrolado: ¿Cómo pudo suceder?

Expertos en seguridad contra incendios están trabajando contra el tiempo para desentrañar las circunstancias que permitieron que el fuego se extendiera con tanta ferocidad, causando un número tan alto de víctimas fatales y heridos graves.

Testigos y videos impactantes

Imágenes inquietantes han circulado en redes sociales, mostrando a personas levantando botellas de champán con bengalas encendidas sobre sus cabezas, justo antes de que comenzara el fuego. Una de las fotos revela que las llamas comenzaron a elevarse por el techo, creando una atmósfera de terror a pocos segundos de la celebración.

Un video captura el momento en que los clientes intentan huir en medio del pánico, mientras otros tratan de apagar las llamas. Esas escenas caóticas añaden una capa de urgencia al análisis que se realiza sobre el material del techo, cubierto de lo que se presume es espuma de poliuretano. Sin el tratamiento adecuado, este material puede ser altamente inflamable.

Los peligros de la espuma de poliuretano

La espuma acústica, usada comúnmente en locales de ocio, requiere un tratamiento especial para ser menos susceptible al fuego. Según expertos, sin el tratamiento adecuado, puede provocar que las llamas se propaguen rápidamente, sumando dificultad a la ya crítica situación para las víctimas.

Rutas de evacuación y protocolo de seguridad

Las investigaciones también están centradas en verificar la seguridad de las rutas de salida del bar. Diversos testimonios indican que muchas personas optaron por intentar salir por la entrada principal en vez de buscar salidas de emergencia, lo que podría haber contribuido al alto número de víctimas.

Los funcionarios confirmaron que, aunque existían múltiples salidas, no pueden asegurar si la de emergencia estaba desactivada en el momento del incendio. Esta falta de claridad resalta la necesidad de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad en el establecimiento.

Un patrón inquietante en el uso de bengalas

Los investigadores han descubierto un video que muestra el uso de bengalas atadas a botellas en este mismo bar en el pasado. Este hallazgo plantea dudas sobre las prácticas de seguridad y la cultura de uso de fuegos artificiales en lugares de alta densidad de personas.

A medida que el proceso de investigación avanza, las autoridades suizas continúan analizando las evidencias y las testimoniales recuepradas. Lo que se creía ser una noche de celebración se convirtió en una horrorosa tragedia que exige respuestas claras y eficientes para asegurar que tales eventos no se repitan.