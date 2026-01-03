Lula celebra progreso en justicia tributaria con nueva exención fiscal

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebra la reciente implementación de una reforma que promete transformar la economía brasileña y aliviar la carga fiscal para millones de trabajadores.

Desde el 1 de enero de 2026, los empleados que perciban hasta 5.000 reales mensuales, equivalente a aproximadamente 900 dólares, quedarán exentos del impuesto sobre la renta. Esta medida está diseñada para inyectar cerca de 110.000 millones de reales en la economía brasileña durante el año, siguiendo un compromiso de hacer más equitativo el sistema fiscal.

Un Respiro Económico para 10 Millones de Brasileños

Lula da Silva destacó que la reforma beneficiará directamente a 10 millones de trabajadores, quienes podrán disfrutar de un ahorro que equivale a un salario adicional al año. A través de sus redes sociales, el presidente reafirmó su compromiso de aliviar la carga fiscal sobre quienes dependen de su trabajo.

Reducción Progresiva y Salario Mínimo Incrementado

Además, se ha implementado una reducción progresiva del impuesto para quienes ganan hasta 7.350 reales, lo que impactará a casi 25 millones de brasileños. Esta estrategia se basa en el principio de que “quien tiene menos, paga menos”. A su vez, el salario mínimo ha sido elevado a 1.621 reales (aproximadamente 292 dólares), lo que representa un aumento del 6,79 por ciento, beneficiando a más de 60 millones de ciudadanos, incluidas jubilados y pensionados.

Un Futuro Prometedor para el Consumo y la Producción Nacional

El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, subrayó que esta combinación de políticas generará un impulso significativo al consumo y la producción dentro del país. Para mitigar la reducción de ingresos fiscales resultante de la exención, el gobierno ha introducido un nuevo impuesto mínimo del 10 por ciento para las rentas más altas, así como para los dividendos enviados al extranjero, con el fin de combatir las desigualdades del sistema fiscal brasileño.