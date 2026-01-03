Google presenta una plataforma con 3,000 cursos gratis sobre IA

Con más de 3.000 cursos disponibles, Google Skills se presenta como una herramienta revolucionaria para democratizar el acceso al conocimiento en inteligencia artificial a partir de 2026.

Una Iniciativa Transformadora de Google

Google, el gigante tecnológico, ha lanzado oficialmente Google Skills, una innovadora plataforma educativa que ofrece una extensa variedad de cursos y módulos diseñados para enseñar a todos cómo utilizar la inteligencia artificial (IA) de manera práctica. La iniciativa, que se expandirá en 2026, tiene como objetivo principal reducir la brecha tecnológica a nivel mundial.

Más de 3.000 Cursos Gratuitos sobre IA

La plataforma cuenta con más de 3.000 cursos, laboratorios y certificaciones oficiales, que abarcan desde fundamentos básicos hasta entrenamientos avanzados en modelos como Gemini y herramientas esenciales de Google Cloud.

Aprendizaje Práctico y Relevante

Uno de los puntos fuertes de Google Skills es su enfoque en métodos de investigación reales y flujos de trabajo técnicos, dejando atrás el simplista uso de «prompts» o instrucciones para chats. Los usuarios aprenderán a utilizar funciones avanzadas de los modelos de IA, como la generación de código, la creación controlada de contenido y el razonamiento aplicado a desafíos complejos.

Acceso Gratuito y Multilingüe

El acceso a Google Skills es totalmente gratuito y está disponible en varios idiomas, lo que permite que estudiantes y profesionales adquieran las destrezas necesarias para adaptarse a un mercado laboral en constante transformación.

Cursos Escalables para Todos los Niveles

Los cursos están diseñados para ser accesibles, desde quienes inician su camino en la inteligencia artificial hasta equipos corporativos que buscan herramientas en la nube y automatización. Además, la plataforma ofrece insignias digitales y certificaciones profesionales que pueden ser validadas en el ámbito laboral, alineándose con las exigencias del sector tecnológico.

Un Paso Adelante en Educación Tecnológica

El lanzamiento de Google Skills es parte de la estrategia de Google para convertirse en un líder en educación tecnológica, buscando así asociarse con millones de personas y organizaciones que necesitan adaptarse a la nueva era digital.