Allanamiento en casa del denunciante de la AFA: Elisa Carrió denuncia ‘operativo mafioso’

La situación política y judicial se agita en Pilar con un operativo policial que ha dejado a todos sorprendidos, tras las duras acusaciones de Elisa Carrió, quien lo ha catalogado como un acto “mafioso”.

Este viernes, un fuerte operativo de la policía bonaerense se llevó a cabo en la residencia de Matías Yofe, líder de la Coalición Cívica en la región. Yofe es conocido por haber denunciado irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), así como por su relación con el ex ministro Jorge D’Onofrio, involucrado en un supuesto esquema de lavado de dinero. Frente a la gravedad de la situación, Carrió se hizo presente y denunció que se trataba de una persecución política desencadenada por un sector de la Justicia.

Allanamiento Polémico y Violento

El allanamiento, solicitado por el fiscal Germán Camafreitas en respuesta a una denuncia por extorsión, generó una gran conmoción. Yofe, que se encontraba en Mar del Plata, recibió relatos desgarradores sobre cómo los agentes de policía ingresaron a su hogar de manera agresiva, amenazando a su esposa y reteniendo a su bebé de solo cuatro meses. “Este acto representa una violencia institucional sin precedentes”, afirmó Carrió, quien exigió la presencia de las autoridades responsables del operativo.

Matías Yofe

Detrás del Escenario: Los Verdaderos Motivos

Más allá de la denuncia de extorsión, Carrió sugiere que el verdadero propósito del allanamiento era acceder a información sensible almacenada en los dispositivos de Yofe. “Buscan distraer la atención de las investigaciones en curso contra la AFA y la política en la provincia”, afirmó, temiendo un posible intento de filtrar datos comprometidos.

La tensión que rodea a Yofe no es reciente; vive bajo protección debido a amenazas de muerte que han estremecido a la comunidad. En este contexto, Carrió considera que el allanamiento es solo una pieza más en un mosaico de intimidaciones destinadas a silenciar las denuncias que incomodan al poder.

Un Operativo Desproporcionado

El ambiente del operativo fue descrito como extremadamente hostil, con Carrió y su abogada, Albana Zoppolo, preparados para presentar denuncias por violaciones a tratados internacionales de Derechos Humanos. “No buscan justicia, sino impunidad y silencio”, enfatizó Carrió, conectando la acción policial con los intereses de los políticos que están bajo la lupa por corrupción.

Un Enfrentamiento Judicial en Curso

El origen de este conflicto involucra una denuncia presentada por Yofe contra Jorge D’Onofrio, quien ya se enfrenta a cargos de lavado de activos que incluyen un embargo de 350 millones de pesos. Actualmente, el ex ministro está siendo investigado por desvío de fondos públicos, y el reciente allanamiento es interpretado como un intento de cambiar el rumbo de las acusaciones en su contra, transformando al denunciante en el denunciado.

De esta manera, la situación legal se compllica para D’Onofrio, quien tiene pendiente un segundo expediente por asociación ilícita en La Plata. La tensión entre ambos bandos promete escalar mientras la justicia se enfrenta a un escenario cada vez más delicado.