Salvador Femenia: «En 2025, el consumo creció un modesto 1,3%, pero sigue en ascenso»

El secretario de Prensa de la CAME, Salvador Femenia, reveló que el consumo ha tenido un ligero repunte en 2025, aunque el mercado laboral continúa enfrentando serios desafíos.

En una reciente entrevista con Canal E, Salvador Femenia, secretario de Prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), destacó que el consumo logró cerrar 2025 con una sutil mejora, a pesar de que el empleo y la inversión siguen siendo áreas críticas para el próximo año.

Un cierre de año con consumo en ascenso, pero con matices

Las festividades de fin de año dejaron un balance ambivalente para el consumo interno. Según Femenia, las ventas navideñas mostraron un incremento del 1,3% en comparación con el año pasado, aunque aclara que este aumento fue “bastante discreto y austero”.

La mejora no se reflejó en el gasto promedio, que se mantuvo casi igual. Las familias optaron por adquirir menor valor en productos, pero compraron en mayor cantidad. Este comportamiento se vio impulsado en gran parte por el uso de tarjetas de crédito, aunque los límites de gasto son ajustados. “Las familias están endeudadas, y los márgenes son estrechos”, advirtió Femenia, quien también subrayó el esfuerzo de los comerciantes: “El 90% ofreció descuentos y promociones para atraer clientes”.

Desafíos en el mercado laboral

El panorama del empleo es uno de los aspectos más complicados. Femenia sostiene que, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se han perdido más de 240.000 puestos de trabajo formalmente. La CAME insta a fortalecer el empleo registrado, destacando sus beneficios tanto para los trabajadores como para el sistema jubilatorio.

A pesar de la situación laboral adversa, el consumo presenta una leve recuperación en comparación con el significativo ajuste de 2024, registrando un impacto positivo del 3,4% hasta noviembre de este año. Sin embargo, Femenia aclara que este incremento proviene de un año marcado por caídas profundas.

Proyecciones para 2026 y el papel crucial de la inversión privada

Mirando hacia 2026, las incertidumbres económicas y políticas continúan. Femenia señala que el año estuvo marcado por políticas monetarias restrictivas y un panorama político inestable. Sin embargo, reconoce que el Gobierno ha logrado cierto grado de estabilización. “El gobierno fue capaz de superar el examen político y presenta un mejor posicionamiento en el Congreso”, afirmó.

La clave para el próximo año, según Femenia, será generar confianza. “Argentina necesita inversión privada para reactivar la economía, y es fundamental crear un entorno propicio para ello”. Con precaución, concluyó: “Deberemos ver si quienes tienen capital deciden invertir en Argentina.”