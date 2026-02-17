¿Impactados? La fiscalía detalla la reacción de Ángela Aguilar y Christian Nodal durante la balacera en Zacatecas

Incidente en Zacatecas: Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de un tiroteo policiaco

La popular pareja se vio envuelta en un tiroteo durante un operativo en Zacatecas, pero afortunadamente, ninguno resultó herido.

Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron sorprendidos por un ataque armado mientras abandonaban el rancho El Soyate en Zacatecas. El fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, aseguró que la agresión no fue dirigida hacia ellos, y ambos resultaron ilesos.

Detalles del incidente

El suceso ocurrió el 12 de febrero, cuando las fuerzas estatales llevaron a cabo un operativo que culminó en la detención de cuatro individuos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo se llevó a cabo en un tramo de la carretera federal 54, cerca del rancho donde se encontraban los artistas. Entre los detenidos se encontraba Flavio Alberto “N”, alias “El Braca”, presunto jefe de plaza del CJNG en la zona de Tabasco, Zacatecas. Según el fiscal, la detención provocó una violenta respuesta de los sicarios, quienes atacaron a la policía con armas de fuego y explosivos.

La reacción de Aguilar y Nodal

El ataque se desató cuando Ángela y Christian transitaban con su equipo de seguridad. Al escuchar los disparos, optaron por buscar refugio en la casa principal de Pepe Aguilar, situada a pocos kilómetros del lugar. Camacho Osnaya afirmó: “Les tocó muy mala suerte, ya que justo cuando salían del rancho, la pareja fue testigo de la agresión. Sin embargo, el ataque no fue contra ellos, y ni sus vehículos resultaron dañados”.

Evacuación y atención de seguridad

Tras la identificación de la amenaza, la familia Aguilar se comunicó con las autoridades. A las 17:52, poco después del inicio del tiroteo, se recibió el aviso de su situación. Posteriormente, Ángela y Christian fueron escoltados por la policía estatal hacia el aeropuerto, desde donde volaron a Ciudad de México. El fiscal especificó que la evacuación se realizó por vía terrestre y que el resguardo policial permaneció en la zona hasta que llegaron al aeropuerto, cerca de las 22:00 horas, cumpliendo con una logística muy precisa.

Impacto emocional y versiones contradictorias

A pesar del temor que generó el suceso, el fiscal aseguró que los artistas no presentaron signos de alteración emocional y estaban bajo el resguardo de un equipo de seguridad robusto, previamente contratado por ellos. El equipo de Pepe Aguilar desmintió cualquier rumor sobre un ataque directo a su familia, destacando que el cantante no se encontraba en la escena y que todos estaban sanos y salvos. El secretario general de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Murgüerza, también reiteró que la agresión fue exclusivamente contra las fuerzas de seguridad y que no hubo heridos civiles.

Un final inesperado