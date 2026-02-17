USDT: El nuevo reto para Trump, China y los bancos

Tether se ha transformado en un jugador clave no solo como emisor de la principal stablecoin del mundo, sino como un conglomerado con grandes aspiraciones en el ámbito tecnológico y financiero.

Tether ha evolucionado significativamente. No solo es el creador de la stablecoin más grande del planeta, sino que ahora busca convertirse en un conglomerado robusto dentro del mundo cripto. Según un análisis del Financial Times, la empresa ha desarrollado un portafolio de 140 inversiones que abarca desde la agricultura en América Latina hasta participación en el famoso club de fútbol italiano Juventus. Un enfoque que, aunque pueda parecer excéntrico para algunos, demuestra su sólida posición financiera.

Un crecimiento imparable. La capitalización de Tether llegó a los 185.000 millones de dólares, un impresionante salto desde los 5.000 millones en 2020. Hoy, actúa como el puente principal entre el dólar y el mundo cripto, sirviendo a alrededor de 500 millones de usuarios. Su rentabilidad proviene de los activos que respaldan su token, predominantemente bonos del Tesoro de EE. UU., y las ganancias se reinvierten en su expansión en lugar de ser distribuidas.

Crecimiento del equipo. Tether ha ampliado su plantilla a 300 empleados y planea sumar 150 más en los próximos 18 meses. Esta búsqueda no solo incluye ingenieros, sino también cineastas especializados en inteligencia artificial en Italia y profesionales regulatorios en mercados como Ghana y Brasil. Esto demuestra su intención de integrar finanzas, tecnología y políticas públicas.

Innovación en la presentación. Durante un evento en San Salvador, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, habló sobre su visión de una freedom tech stack, una arquitectura que fusiona finanzas, inteligencia artificial, comunicaciones y energía. Un ejemplo de esto son las stablecoins convertidas en infraestructura básica para transacciones automáticas entre máquinas, algo que parece salido de una novela de ciencia ficción de hace apenas cinco años.

El Imperio Diversificado de Tether

El cofundador de Crossing Capital, Iñaki Apezteguia, indica que Tether está en camino de convertirse en un fondo soberano cripto. Su estrategia ahora va más allá de ser un simple emisor.

El poderío de Tether

Una potencia financiera en expansión. Con 122.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y activos como 148 toneladas de oro y 100.000 BTC, Tether busca establecer un dominio en el ecosistema financiero. Apezteguia menciona que en 2025 generó utilidades por 10.000 millones de dólares, lo que le proporciona la autonomía necesaria para operar como un «banco central privado» en el espacio cripto.

Riesgos en el horizonte. Apezteguia advierte que cualquier situación de crisis para Tether podría desencadenar un evento sistémico, dado que el 87% del volumen de trading en el ecosistema cripto pasa por sus transacciones. Un colapso sería devastador, ya que el «dólar sintético» es fundamental para la circulación dentro del sistema cripto. La compañía se anticipó a estas tensiones con el lanzamiento de USAt, una stablecoin regulada que busca cumplir con normativas más estrictas.

Tether y su Papel Geopolítico en el Dólar Digital

Paula Chaves, analista de mercados de HFM, argumenta que Tether ha pasado de ser una simple herramienta de liquidez a convertirse en un actor crucial en el ecosistema financiero global.

La estabilidad en juego. USDT actúa como el «efectivo» del sistema cripto, y su centralidad implica que cualquier tensión en su estructura afectará a todo el ecosistema. Apezteguia añade que Tether navega en un «limbo» funcional que le permite ser útil a los intereses de EE. UU., mientras trata de negociar su futuro en medio de crecientes regulaciones.

Un imperio en la sombra. Tether mantiene un dominio del 70% en el mercado de stablecoins, lo que la ubica en una posición estratégica, mientras que sus acciones han atraído tanto la atención como la crítica por su capacidad de influir en las reglas del dinero digital a nivel global. Al igual que los bancos considerados «demasiado grandes para caer», el colapso de Tether tendría repercusiones masivas no solo en el ecosistema cripto, sino en los mercados financieros en general.